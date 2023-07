En el Táchira buscan impulsar el consumo de leche ante la crisis económica

Un bajo consumo de leche, debido al poco poder adquisitivo de los venezolanos reportan los productores ganaderos del estado Táchira, situación que los ha llevado a crear estrategias para promover el consumo del rubro entre los habitantes de la entidad.

Marco García, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira y aspirante a la presidencia del citado gremio, apuntó que en este momento se enfrentan a varios obstáculos que no dejan de ser preocupantes ante la situación económica que enfrenta el país y que mantiene a los ganaderos sin créditos.

Lea además: Por inseguridad, suspenden obras en el Catatumbo

Refirió que la producción ha caído un poco, “es cierto que nosotros producíamos un excedente de la leche y ahora estamos produciendo a media máquina, porque la misma industria se ha visto en la necesidad de bajar su producción por el tema económico, hay muy poco consumo y ha mermado el poder adquisitivo del venezolano”.

Por ello, los ganaderos están estimulando el consumo a través de los emprendedores, como fabricantes de quesos, yogures, tortas y dulces, que dependen de la materia prima como la leche, ofreciendo cursos en el perfeccionamiento de sus emprendimientos, y próximamente crearán competencias de las mejores creaciones en cada rubro.

Además, indicó que en este momento, tras las fuertes lluvias que se están suscitando hay un excedente de producción, por lo que estimó que se produce 1 millón de litros diarios de leche en Táchira.

Por ahora, dos grandes procesadoras de lácteos de marcas nacionales situadas en el sur y norte de la región, también están laborando a media máquina, subrayó García.

Le puede interesar: Un milagro divino: Impactante historia de una cucuteña y su encuentro con Dios

Según Rodrigo Agudo, director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar), desde el año 2017 viene disminuyendo la industrialización de la leche en Venezuela. De 4,8 millones de litros de leche que se producen diariamente en el país, tan sólo un 15% (720 mil litros por día aproximadamente) son procesados por el sector industrial.

Se pierde el lácteo en Francisco de Miranda

Además del poco consumo de leche en la región, en municipios como Francisco de Miranda, zona agropecuaria de la montaña, los ganaderos vienen perdiendo la producción, a raíz de que se han quedado sin vías de comunicación terrestre para sacarla.

Luis Rivas, productor agropecuario del sector Quebrada Grande, situado en el citado municipio tachirense, expuso que desde el 14 de junio, producto de las fuertes precipitaciones, se ha imposibilitado sacar la producción lechera al casco urbano. Esta producción de leche es vendida a la Leche Táchira y otras empresas de lácteos. “La principal afectación ha sido en el área económica, si no se vende la leche no hay sustento para cubrir las necesidades básicas de las familias y cuando se va la luz no se tiene a dónde trasladar el lácteo para refrigerarlo”, describió Rivas.

Redacción Anggy Polanco

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion