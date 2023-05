Estudiantes del Táchira se preparan para participar en olimpiadas de matemáticas

"Las matemáticas son un arte del análisis y comprensión, forman parte de mi vida día a día", así define las matemáticas Diego Uzcátegui, un estudiante de 4to. año de bachillerato del Colegio Juan XXIII de San Cristóbal, quien desde que estaba en 3º grado de primaria comenzó a participar en olimpiadas matemáticas, luego de que su madre viera en él esas habilidades.



Desde los 4 años el jovencito ya sumaba y restaba. Cuando cursaba 5to. grado de primaria, ya Diego había ganado competencias nacionales y el año pasado esa motivación personal le llevó a ganar una medalla de bronce en las olimpiadas de matemáticas de Argentina, para la cual, su familia, que ha puesto el empeño, tanto en el aprendizaje como en el ascenso del estudiante, financió su viaje.



Ahora, el estudiante de bachillerato de 16 años se prepara para participar en la Olimpiada Internacional de Informática que se va a realizar en Hungría, materia en la que también tiene grandes habilidades.



"Entre mi familia buscamos recaudar fondos paras lograr competir" contó el estudiante.

Álvaro Mendoza Espinoza, profesor del Área de Matemática Aplicada y Jefe del Departamento de Ciencias de la Universidad de Los Andes, que coordina la carrera de Educación: Mención Física y Matemática, a su vez, coordinador para el estado Táchira de la Olimpiada Matemática, cuenta que la Asociación de Competencias Matemáticas de Venezuela (ACM) creó las olimpiadas juveniles a partir del 2004, bajo el estándar de la prueba mundial Canguro Matemático, de acuerdo a la edad de cada alumno.



La Olimpíada Juvenil de Matemáticas de Venezuela (OJM), es una actividad educativa donde los alumnos disfrutan compitiendo, sin presión de calificaciones, y representa para ellos un reto y estímulo para incorporarse al grupo de los mejores estudiantes de matemática.



Resuelven problemas de lógica y pensamiento creativo. En ella participan alumnos desde 5ª grado de primaria hasta 5ª año de bachillerato.



Valen mencionar que estas competencias tienen el reconocimiento de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN), y la Organización Canguro sin Fronteras (AKSF), la Fundación Empresas Polar es el principal patrocinante en Venezuela de este concurso y en el estado Táchira el Departamento de Ciencias de la ULA-Táchira es organizador de la actividad.



Las Olimpiadas Matemáticas tienen como objetivo: detectar estudiantes con inclinaciones al estudio de la matemática, estimular a los alumnos desde temprana edad para el estudio de las matemáticas, determinar contenidos críticos en el área de matemáticas, proporcionar a los maestros un banco de problemas originales e ingeniosos para su uso en el aula de clases y presentar las matemáticas escolares desde un punto de vista novedoso, divertido y retador, explicó el especialista en la materia.

Este 2023, en Táchira, participaron 1118 estudiantes en las pruebas preliminares y clasificaron cerca de 20 estudiantes que pasan a la siguiente ronda. A nivel nacional participaron, 19.000 estudiantes en las pruebas preliminares y pasaron a la ronda siguiente un poco más de 1000 alumnos.



El matemático puntualiza que la participación es voluntaria, pero para los estudiantes que se han inclinado por el pensamiento lógico, estas competencias son de gran importancia para sus vidas, y significan una oportunidad de probarse así mismo.



"Hemos detectado que en muchas instituciones educativas no dan geometría y yo no puedo quitar de la prueba de nosotros la geometría. Cuando el estudiante ve la prueba y detecta que no vio algunos aspectos en el colegio, se motiva a estudiar por su cuenta y averigua los temas", comenta el profesor Mendoza.





Algunas instituciones educativas sí se esmeran en brindar la preparación a sus alumnos para que salgan victoriosos en la competencia, en razón que estas medallas le dan prestigio a sus instituciones, además ayuda a subir la calidad de sus estudiantes.



Este año una institución educativa de Queniquea, municipio Sucre, zona de montaña de la región, postuló estudiantes a la prueba preliminar, pero para ello la directora del plantel tuvo que buscar una computadora con internet para que los muchachos pudieran presentar, cada uno espero su turno para presentar, lo cual dice mucho de su motivación, relata Mendoza.

Las matemáticas en los planteles

El profesor Mendoza detalla que en el ámbito de los plateles, los conocimientos que tienen los escolares no se diferencian entre los que estudian en públicos y privados, pero ambos poseen muchas deficiencias en el área de formación de matemáticas. Ha notado que muchos docentes de primaria parecen no tener una formación sólida, aunque desconoce si es culpa de la preparación universitaria.



"El hecho de que haya temas que no se dan, como la geometría, ya es preocupante", refiere el especialista, por lo que señaló que tiene conocimiento que hay instituciones que solo dan clases tres días a la semana debido a la problemática salarial y al déficit de docentes, lo que podría ser uno de los causantes de las fallas.



Por lo que algunos estudiantes que ya aspiran a continuar sus orientaciones en Colombia, se han dado cuenta de que deben prepararse muy bien.

Adicionalmente, la ULA cada vez recibe menos estudiantes que quieran profesionalizarse en Educación: Mención, Matemáticas y Física, de hecho en este último proceso de admisión no se inscribió ni una persona, reveló el coordinador de la carrera.



Lo que avizora el matemático es que esta ciencia, que es un arte de mucha utilidad, que sirve a los niños para resolver problemas a corto plazo, no permitirá que los estudiantes puedan resolver un problema, sea científico o social, porque el razonamiento para ello no va a estar desarrollado, lo cual es importante porque para ejercer acciones de políticas públicas es necesario entender las matemáticas.



Los profesores de matemáticas en Venezuela, hace al menos 15 años atrás, tenían grandes posibilidades de ubicarse en una buena plaza de empleo, aunque en el país siempre ha existido un déficit de docentes de esta área, en razón de los mitos que rodean a la materia, pero en la actualidad pocos quieren estudiar para ser maestros de esta especialidad porque los sueldos que perciben no sirven.

