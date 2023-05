Farmacéuticos de Ureña, en jaque por ventas ilegales de medicamentos

El gremio de farmaceutas del municipio Pedro María Ureña, población fronteriza del estado Táchira, Venezuela, se encuentra preocupado por la proliferación de ventas ilegales de medicamentos de dudosa procedencia, en cuyas ventas informales ni siquiera pagan impuestos.

Karime Pico, representante del gremio de salud del citado municipio, expuso que las farmacias se encuentran en jaque y colapsadas, en vista que deben pagar impuestos a la Alcaldía, empleados y servicios, pero sus ventas se han disminuido a raíz de la competencia desleal de las ventas clandestinas.

"Mientras yo pago patente, contadora, alquiler, agua y luz, súmele los permisos para tener la farmacia, otros en su casa tienen sus ventas, y no pagan nada", contó la empresaria, quien aseguró que las personas terminan quejándose por los precios del establecimiento legal y tildándolos de abusadores.

Por tanto, exigió a las autoridades competentes a que tomen medidas ante esta proliferación, y eviten dar permisos artesanales, en razón que las farmacias deben funcionar con registros mercantiles que cuestan una millonada.

Además, los ilegales no tienen regente, mientras su farmacia deben contar con este profesional, ya que así se maneja el sector farmacéutico.

"Mientras yo vendo un medicamento en 10.000 pesos, el otro lo vende en 2000, porque él va hasta Cúcuta y lo trae, eso es ilegal", refirió. Además, alertó que muchas de estas drogas que venden a bajos precios, son adulteradas y pueden causar graves problemas de la salud.

Agregó que la situación está dura luego que abrieron la frontera, ya además, van apurados pagando los altos impuestos municipales anclados al petro, (primera moneda digital emitida por la República Bolivariana de Venezuela), pero en el negocio venden en bolívares o pesos.

Manifestó que ser un empresario legal en Táchira es sumamente difícil, "no nos corran, ya muchos se fueron, pero yo no pienso irse, ya hay muchos que están que tiran la toalla, son muchos gastos y pocas ganancias".

Fármaco vigilancia

El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), William Velasco, sostuvo que en Venezuela continúa el problema de los medicamentos que no cumplen con los requisitos necesarios para asegurarle efectividad a los tratamientos de los pacientes.

Indicó que la existencia de medicamentos sin control, falsificados y de origen desconocido se ha puesto grave en el país, debido a la falta de control porque están entrando copias de medicamentos a través de la franja fronteriza.

"Entonces tenemos un problema de medicamentos que no tienen un control sanitario y otros que son copias, lo que está ocasionando un problema de salud pública, están jugando con la salud de la población", acotó.

Expuso que gran parte de estos mal llamados medicamentos son para personas que tienen enfermedades crónicas y de la tercera edad, que se los están tomando y ya están manifestando problemas cardiacos, hipertensión, diabetes, entre otros.

Otro problema que se presenta en el Táchira, señaló Velasco, es que están llegando medicamentos que "son originales", que no tienen el certificado de calidad del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, los cual significa que, si estos fármacos no pasan por este instituto no se comprueba que tengan la calidad necesaria para el tratamiento farmacológico que escribe el médico, que pueda hacer la función del organismo.

"El gobierno nacional, que es el que debe colocar orden, no termina de colocar orden a todo esto, hemos llamado al gobierno nacional para que empiece hacer la tarea de ellos", apuntó Velasco.

Comunicó que los farmacéuticos también están trabajando con un programa de fármaco vigilancia y ya empiezan a hacer chequeos a través de lo que denominan la farmacia comunitaria, lo que sería estar pendiente de los pacientes que acuden a los establecimientos farmacéuticos y monitorear los tratamientos que se están haciendo, a fin de determinar cómo avanza la mejoría de la enfermedad, con el propósito de determinar si las medicinas están surtiendo efecto.

Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión

