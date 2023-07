El serbio Novak Djokovic entró pisando fuerte en Wimbledon

Novak Djokovic comenzó la conquista de su 24 Grand Slam con un triunfo en tres sets, por 6-3, 6-3 y 7-6 (7/4) ante el argentino Pedro Cachín (N.68 de la ATP), este lunes en la primera jornada del torneo de tenis de Wimbledon.

Es la victoria 29 consecutiva en Wimbledon para el tenista serbio, actual número 2 de la ATP, que se mantiene imbatido sobre la hierba de Londres desde que perdió en cuartos de final en 2017.

Su próximo rival será el australiano Jordan Thompson (N.70), que derrotó al estadounidense Brandon Nakashima (N.55) en cinco sets, por 2-6, 2-6, 6-4, 7-6 (7/4) y 6-3.

Contra Cachín, el serbio de 36 años tuvo el control del partido en todo momento y ni siquiera la interrupción de casi una hora y media para cerrar el techo de la Pista Central cuando se puso a llover en Londres pareció desconcentrar a Djokovic.

Todo lo contrario, Djokovic bromeó y tomó una toalla para intentar ayudar en el secado la hierba, pidiendo al público que bajara de las gradas y se uniera.

Tras varios minutos, algunos operarios aparecieron con secadores para intentar acelerar el secado.

Finalmente el partido de la Central se reanudó a las 14h50 GMT, con el techo abierto porque la lluvia había finalizado.

Y Djokovic tardó poco en cerrar el partido, pese a que Cachín ofreció resistencia en el tercer set.

"Él ha servido muy bien en el tercer set, ha sido más preciso y fue complicado romperle el saque, pero después le dominé en el 'tie break'", explicó Djokovic en la entrevista a pie de pista.

"El primer partido (en hierba) siempre es un poco arriesgado, porque no he disputado torneos de preparación y el pasto es una superficie completamente diferente de la tierra batida en términos de estilo de juego, de táctica, y eso demanda un poco de tiempo de adaptación", añadió.

"He podido conseguirlo en los últimos años y no hay razón para pensar que no podré volver a hacerlo, pero voy partido a partido, esperando que mi nivel aumente progresivamente".

De conquistar el título, su quinto consecutivo en la hierba del All England Club, Djokovic igualaría el récord de victorias en Wimbledon, que ahora tiene Roger Federer con 8 y se colocaría a uno solo del récord absoluto de Martina Navratilova.

Otro tenista argentino, Sebastían Báez (N.36), también perdió ante el chileno Marcelo Barrios (N.133), en cinco sets, por 7-6 (9/7), 3-6, 6-3, 7-6 (7/2).

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion