Sinner termina con la aventura de Galán en los octavos de Wimbledon

El italiano Jannik Sinner, octavo del mundo, se clasificó por segundo año consecutivo para los cuartos de final de Wimbledon, esta vez ganando en octavos al colombiano Daniel Elahi Galán (85º).

Sinner se impuso a Galán en tres sets, por 7-6 (7/4), 6-4 y 6-3, y se enfrentará en cuartos al ruso Roman Safiullin (92º), que venció poco antes al canadiense Denis Shapovalov (29º), mermado físicamente, por 3-6, 6-3, 6-1 y 6-3.

La victoria del italiano en el partido de este domingo llegó pese a que por momentos no se sintió cómodo en la pista, llegando a resbalar en varias ocasiones.

“No me sentía bien en la pista. Él saca muy bien y tuve que buscar y conseguir grandes puntos para ganarle”, comentó Sinner después de su victoria.

Daniel Elahi Galán puso así fin a su gran aventura de este año en el All England Club, donde consiguió su mejor resultado en un Grand Slam.

Hasta este torneo, Galán había llegado en tres ocasiones a la tercera ronda en un ‘grande’ (Roland Garros 2020, Wimbledon 2022, Abierto de Estados Unidos 2022), pero no había podido entrar en los octavos, una ronda que ahora pudo disfrutar.

Con la eliminación de Galán, el tenis sudamericano termina su participación en el cuadro masculino individual de este Wimbledon. En el femenino tiene todavía una baza, la de la brasileña Beatriz Haddad Maia (13ª del mundo), que tiene el lunes un examen difícil de aprobar en los octavos, contra la kazaja Elena Rybakina (3ª y defensora del título).

Carlos Alcaraz se pone a prueba

Luego de la trabajada victoria ante el chileno Nicolás Jarry, Carlos Alcaraz se medirá el lunes en octavos de final con el italiano Matteo Berretini, quien ha regresado a la hierba que le “cambió la vida” con una eficacia renovada luego de meses de problemas físicos.

“Le dije que podía ganar el torneo si sigue jugando así (...) puede ganar a cualquiera”: las palabras son de Alexander Zverev después de su eliminación en tres sets en tercera ronda, superado por la potencia del coloso italiano, que le infligió 15 ‘aces’ (incluido el de la bola de partido) y 36 ‘winners’.

Berrettini, finalista en Wimbledon en 2021, pero obligado a ser baja antes de su entrada en liza el año pasado debido a un test positivo en covid, se mostró halagado. Pero inmediatamente insistió en la imposibilidad para él de lograr grandes hazañas, ya que regresa de un periodo de inactividad que no le resultó fácil de gestionar a nivel psicológico.

“Recuerdo dónde estaba antes de este torneo y no puedo pensar (en el título) por el momento”, confesó. Operado de la muñeca en marzo de 2022, cayó eliminado este año en primera ronda del Abierto de Australia ante Andy Murray y desde entonces encadenó contratiempos.

Se perdió la temporada de tierra batida debido a una lesión en el abdomen, y en su regreso en junio en la hierba de Stuttgart, perdió de entrada ante su compatriota Lorenzo Sonego.

‘Con sangre’

Así pues, el haber jugado en cinco días seguidos, obligado por la lluvia en Wimbledon, no le suscita la menor queja.

“Pasé muchos días llorando en mi cama porque no podía jugar. Entonces... si me hubiesen dicho hace unas semanas que jugaría cinco días seguidos en Wimbledon, habría firmado con mi sangre”, reconoce.

“Hoy (por el sábado) he jugado bien, pero eso no quiere decir que voy a ganar el torneo. Aprovecho cada segundo pasado sobre las pistas y sé que el lunes me espera probablemente uno de los partidos más complicados del cuadro”, afirma.

Será contra el N.1 del mundo, quien pese a que sobre hierba no se encuentra tan cómodo como sobre otras superficies, avanza con paso firme en el Grand Slam inglés.

