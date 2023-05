Partió hacia Venezuela avión con migrantes varados en frontera Chile-Perú

"Triunfo diplomático"

"Este primer vuelo de retorno de venezolanos a su tierra de origen, es un triunfo diplomático y un triunfo del diálogo y de quienes buscamos soluciones", dijo el presidente Boric.

El mandatario chileno habló con la prensa tras emitir su voto para la elección de los miembros de un Consejo Constitucional que redactará una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los 115 venezolanos que regresaron a su país aguardaban en el paso fronterizo de Chacalluta, en la frontera de Chile con Perú. Horas antes de embarcar fueron trasladados a albergues en Arica.

"Me quiero ir a mi país, ya está bueno ya. No salgo más de mi país más nunca en la vida ", dijo Gerardo, de 30 años, quien prefirió no dar su apellido.

"Ordenada y segura"

Las autoridades chilenas afirmaron que este es el primer vuelo de repatriación, pues otros aviones deberán salir próximamente, aunque no necesariamente desde Arica.

Boric aseguró que su gobierno estará "en contacto con los demás países de la región" para asegurar un retorno digno de los migrantes "y garantizar también la seguridad de nuestra patria y de los chilenos".

Chile ya había militarizado su frontera norte, en un intento de controlar el ingreso irregular de migrantes. Adicionalmente, el Congreso aprobó leyes que endurecen el control migratorio, como una que ordena la detención de quien no porte su documentación y otra que extiende el plazo de detención para poder gestionar la expulsión.

"Hay una firme determinación del gobierno del presidente Gabriel Boric para hacerse cargo de la migración en todos sus sentidos, de una manera ordenada y segura", dijo el delegado presidencial Ricardo Sanzana.

En la frontera norte de Chile permanecían otros migrantes venezolanos que buscaban salir de este país, pero no regresar a Venezuela, así como colombianos, haitianos y ecuatorianos.

Según la agencia de refugiados de la ONU, un promedio de 150 a 200 migrantes por día quedan varados entre países vecinos sudamericanos.

