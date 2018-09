El buen comer, una cosa de niños y adultos

Papás, ¿les ha sucedido que a la hora de ir a un supermercado con sus hijos, ellos dejan de lado las frutas y verduras y, en lugar de ellas, meten al carrito paquetes de frituras y alimentos con alto contenido de sal y azúcar?

Esta se ha convertido en una escena común para quienes están al cuidado de los pequeños y enfrentan una lucha diaria por lograr una alimentación saludable para ellos, tarea que hace cada vez más difícil la publicidad y el fácil acceso a bebidas azucaradas y alimentos procesados.

Sin embargo, para Catalina Bages, pediatra con especialización y maestría en nutrición infantil, y quien recientemente habló sobre el tema en la ‘Feria Escudos del Alma’ llevada a cabo en Cúcuta por la Red de Padres y Madres (RedPapaz), esta es una batalla de la que usted puede salir victorioso si logra inculcar la cultura de lo saludable en el niño.

Lo adecuado es llevar esta línea desde que nace el bebé, nutriéndolo hasta los 6 meses exclusivamente con leche materna y, después, haciendo una introducción correcta de los alimentos complementarios, de acuerdo con la evaluación que haga del menor el profesional de salud.

Aunque esto no quiere decir que quienes no lo hicieron de la forma adecuada en esos primeros meses, no puedan retomar el buen camino. En estos casos -para Bages- lo ideal es que se le haga una evaluación al niño, buscar asesoría y tener claro que la falla no se corrige de un día para otro.

“Para crear rutinas se requieren entre seis y ocho semanas (…) Además del compromiso de todo el entorno para no perder el esfuerzo”, precisó.

La importancia de fijar los hábitos alimenticios correctos desde los primeros años es clave, pues esta educación en casa es la que les va a dar el escudo que requieren en la calle. Así ellos mismos sabrán cuándo decir, por ejemplo, “esto no me gusta, porque es muy dulce o muy salado”.

¿Y cómo saber qué es realmente saludable?

Para este dilema, en una de las conferencias de RedPapaz que se encuentran disponibles en su página web www.redpapaz.org entregaron tres tips que lo pueden ayudar a diferenciar los alimentos saludables de los que no lo son. Para esto formúlese estas preguntas:

¿Viene empaquetado?

¿Tiene ingredientes que nos cuesta nombrar o entender su significado?

¿Su origen no es natural?

Si su respuesta a estos interrogantes es positiva, está frente a un producto no saludable, entre los que se encuentran los cereales azucarados, los paquetes, las gaseosas y bebidas azucaradas y los jugos de caja o embotellados, entre otros.

Están en los desayunos y las loncheras

Los anteriores alimentos pueden estar en las loncheras, las casetas escolares y los desayunos de los niños y usted, sin la intención de afectarlo, se los puede estar dando, porque se encuentran en todos lados y parecen inofensivos, pero pueden llegar a causar mucho daño

La experta Catalina Bages opina que los ‘jugos de caja’ son una “bomba de azúcar para programar al niño a enfermedades en la vida adulta”.

“No es ni jugo, es agua con anilina y azúcar, no tiene nada de fruta… Lo que se le debería enviar es agua o en su defecto un lácteo”, precisó.

Y sí, este es uno de los elementos que está en la lonchera de muchos y en el caso de los niños más grandes se trata de un producto que se encuentra en las ventas de los colegios.

Por esto, algunas organizaciones se dan a la tarea de difundir información y generar acciones para combatir estos malos hábitos. Una de estas estrategias es ‘Abramos la lonchera’, una iniciativa de RedPapaz para recolectar firmas y así pedirle a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que verifique la veracidad de la información que contienen los empaques y la publicidad que está dirigida a los niños.

Y es que una de las consecuencias que puede desencadenar el consumo de alimentos no saludables es el sobrepeso, siendo la obesidad infantil considerada por la Organización Mundial del Salud (OMS) como uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI.

“Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas, son en gran medida prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil”, señala un artículo de la OMS.

En Cúcuta trabajan con los colegios

Entre las actividades que tiene el municipio para contribuir al tema de la prevención desde la Secretaría de Salud de Cúcuta, además de llevar a cabo en octubre una Semana de Estilos de Vida Saludable, por medio de ferias donde se promueven estos buenos hábitos, el año pasado hicieron recorridos por algunos colegios públicos dando a conocer a quienes manejan las casetas escolares la Ley de la obesidad y promoviendo un menor consumo de gaseosas y más verduras y frutas en los menús.

Así mismo, para este año tienen por ejecutar 10 encuentros temáticos en las instituciones de la ciudad. En esta ocasión estarán llevando a cabo actividades para concientizar a la población infantil sobre estas temáticas, teniendo como parte fundamental la participación de representantes de los estudiantes, para que estos se encarguen de replicar lo aprendido.

Por otra parte, se maneja un software llamado Winsisvan, un sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional, en el que se registran los datos de los niños que asisten a controles de crecimiento y desarrollo en los centros de salud de la red pública.

Aunque allí no se encuentra información del total de la población, los datos que este arroja dan cuenta de que en menores de seis a once años se registró prevalencia al exceso de peso en 650 niños, en 2016; 824, en 2017, y 784, hasta junio de 2018.

*Lady Hernández