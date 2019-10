La vasectomía, a dos cortes de que el hombre también planifique

Jair Valencia tiene 24 años, es un joven de Cúcuta que, motivado por su curiosidad y la necesidad de planificar su vida, se acercó a una carpa instalada en la Plaza Almeida, en las afueras del centro comercial Ventura Plaza, se acostó en una camilla, no sin antes vestirse con una bata quirúrgica, y enseguida le pusieron unos lentes de realidad virtual.

El viaje por ese mundo comenzó con el saludo por parte de una enfermera en un quirófano diciendo que la doctora vendría a informarle sobre el procedimiento. Luego apareció todo el equipo médico que practicó la operación.

Mientras aplicaban la anestesia y procedían a cortar, la médico iba detallando cada paso y destacando la evolución del procedimiento, como por ejemplo: la primera vez que se hizo en Colombia fue en 1971. La estadía en el quirófano virtual duró 10 minutos, el promedio de tiempo que en la vida real dura la operación.

Jair Valencia se levantó de la camilla convencido de que la vasectomía es un excelente método anticonceptivo, el cual hace que la responsabilidad de la planificación familiar no recaiga solo en la mujer, por lo que espera podérsela hacer pronto. Y pese a que hay familiares en desacuerdo, es consciente de que se trata de “una decisión personal, así como la ligadura de trompas”.

“Pienso en mi futuro como profesional y como persona. Es triste escuchar: ‘no, es que la mujer no se cuida’. Además, son más comunes los métodos anticonceptivos femeninos. Por eso creo que se deberían hacer muchas más campañas para que los hombres tomemos conciencia de que también es una labor de nosotros”.

Manifestó que es respetable que quienes lo deseen procreen uno o dos hijos, pero hay quienes no cuentan con los medios o con un trabajo estable y tienen más de cuatro. “Esto va a generar un problema de salud pública y va a contribuir a la brecha de desigualdad económica y social”.

Sebastián González, de 24 años, también se dejó tentar por la ‘Van-sectomía’ y su quirófano virtual de Profamilia, nombre que recibe la actividad que se desarrolló afuera del Ventura de la mano con el movimiento Día Mundial de la Vasectomía.

“El mundo está sobrepoblado, estamos cada vez más explotando sus recursos y somos muy jóvenes. Debemos pensar si está bien traer una persona al mundo para que viva como nosotros o cuando nos sintamos preparados para que viva mejor que nosotros”.

Él también espera someterse al procedimiento y lamentó que aún haya gente conservadora que ve el método como antirreligioso, aunque también cree que cada vez hay más conocimiento al respecto.

“Un pacto de amor”

Miguel Palacios, de 59 años, se practicó la vasectomía hace más de 10 años, sin ningún costo en Profamilia, y a través de su EPS Coomeva. Cuando decidió junto a su esposa operarse, él ya tenía dos hijos y su esposa uno, pero no uno heredero en común. Llevaban unos dos años de relación de pareja.

“Tener relaciones sexuales bajo el peligro de un nuevo embarazo era muy molesto. Además, los anticonceptivos pueden generar diversas reacciones en la mujer. Entonces yo le dije a ella: ‘mija, ¿cómo vamos a hacer?’. Si quiere yo me opero, pero me firma este papel diciendo que está de acuerdo con la vasectomía y que el día de mañana usted no me va a dejar porque no le di un hijo”.

Ese “papel” se convirtió en un “pacto de amor”. Palacios enfatizó en que su vida sexual continuó normal, no desmejoró su potencia viril y tiene “un matrimonio feliz”. Destacó que al mes le hicieron la prueba de esperma para confirmar que ya no pudiera fecundar.

Sin bisturí, sin dolor, rápida y efectiva en un 99.8%, la vasectomía es un método anticonceptivo permanente y definitivo para los hombres que están conformes con el número de hijos que tienen o para aquellos que no contemplan tenerlos.

Además, es ambulatoria, tarda entre 10 y 15 minutos, se practica con anestesia local, no produce inflamación ni sangrado y garantiza que quien se la practica no volverá a ser papá.

Consiste en cortar o ligar los conductos que transportan los espermatozoides desde los testículos para salir en la eyaculación, para interrumpir su paso y así evitar la concepción. El único requisito para el futuro paciente es ser mayor de 18 años.

Carlos Mesa, gerente regional de Profamilia en Norte de Santander, informó que durante 2018 y en lo corrido de 2019, 497 hombres se han vasectomizado en Cúcuta. En toda Colombia ya son cerca de 25 mil procedimientos.

Subrayó un aumento del 19% en el número de vasectomías en este año. Además, se la están practicando personas entre 25 y 40 años y hay una tendencia cada vez más a que hombres muy jóvenes, con modelo de familia diferente, se la hagan.

En el país, por cada hombre que se somete a este procedimiento, 10 mujeres se hacen la tubectomía o ligadura. Sin embargo, Mesa resaltó que el género masculino viene tomando conciencia de su participación en la planificación familiar.

Carlos Mesa aclaró otros interrogantes muy comunes:

¿Es reversible?

La vasectomía es un proceso quirúrgico definitivo como anticonceptivo. Si bien existe la vasovasostomía, que es para revertirla, no hay una garantía de que funcione siempre.

¿Es gratuita?

El procedimiento está incluido en los beneficios del Plan Obligatorio de Salud (POS), por lo que la vasectomía se aplica sin costo alguno a través de la Entidad Prestadora de Salud (EPS) a la que se está afiliada. Si no se tiene EPS, Profamilia ejecuta el procedimiento por un valor de 400 mil pesos.

¿Cuánto dura el proceso de recuperación?

Tiene una incapacidad médica de 3 a 5 días, debe haber total reposo y no se pueden tener relaciones sexuales en una semana. Durante los tres primeros meses después de la operación el hombre debe usar otro método anticonceptivo, porque puede haber espermatozoides en los conductos; al término de ese lapso, se debe practicar un espermograma.

El gerente regional de Profamilia en Norte de Santander sostuvo que Medellín es la ciudad a la vanguardia en vasectomía, pues desde el año pasado se han aplicado cerca de 9 mil 300 procedimientos.

También aseguró que mujeres transgénero se están haciendo esta intervención y en el ente cuentan con un equipo especializado para este sector de la población.