Tenga en cuenta estas claves para detectar si su hijo escucha bien

Contar con el sentido del oído es algo que no todas las personas pueden disfrutar. Ya sea por causas genéticas, complicaciones en el parto, exposición al ruido excesivo, envejecimiento o enfermedades infecciosas, un gran porcentaje de ciudadanos en el mundo pierden total o parcialmente la audición de uno o ambos oídos.

Esto, claro está, no es una limitante para que las personas salgan adelante. De hecho, el no contar con uno de los sentidos, ha hecho que desarrollen mayor sensibilidad en otros, agudizando la capacidad de reemplazarlo por el que no tienen.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 360 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 32 millones son niños. Lo curioso, es que el 60% de los casos en los menores, se debe a causas prevenibles.

Incluso el periodista colombiano Fernando Posada, asegura en su columna de opinión que "cerca de once millones de colombianos viven silenciosamente con alguna dificultad auditiva, por lo que sigue pendiente una intensiva lucha para prevenir la pérdida de audición entre la ciudadanía y para ofrecer mejores oportunidades de vida a quienes la padecen".

Pero, ¿cuáles son esos síntomas que dan la alerta para detectar la hipoacusia -o pérdida de audición- durante la infancia? Voceros de la iniciativa '¡Dos oídos son mejor que uno!' dan algunos consejos que se deben tener en cuenta durante el crecimiento del menor.

El no diagnosticar o tratar la pérdida del oído en una etapa temprana, podrían tener un impacto negativo en el crecimiento del menor, aseguran los expertos médicos. Además, agregan que los ambientes educativos, sociales y profesionales harían parte de este impacto negativo.

Los síntomas

El doctor Jorge Almario, vocero médico con más de 20 años de experiencia en el cuidado de la salud auditiva y la atención de diferentes patologías del oído, afirma que en la actualidad es muy difícil quedar sordo gracias a la evolución de la tecnología tanto en ayudas convencionales como quirúrgicas.

"Si a un niño que nace completamente sordo se le pone un implante coclear, dentro de los dos primeros años de vida, es un niño que se va a desarrollar posteriormente como un normoyente (individuo que posee pérdida auditiva dentro de los rangos normales de pérdida). Puede asistir a su colegio y desarrollarse de forma familiar, social, escolar y lúdica común y corriente", agrega el especialista.

Para la OMS las intervenciones que son destinadas a prevenir, detectar y tratar la pérdida de audición no son costosas y pueden resultar muy beneficiosas para los interesados. Incluso las personas que pierden la audición total o parcialmente, mejoran su situación gracias a la detección temprana.

Hay que tener en cuenta que los jóvenes que viven en constante contacto con la tecnología y las fiestas, donde el volumen de la música, los programas u otros es excesivo, están en riesgo de perder la audición. Hay estadísticas que revelan que 1.100 millones de personas entre los 12 y 35 años de edad, tienen problemas auditivos debido a su exposición al ruido en contextos de recreación.

Desde Cúcuta, se han activado algunos planes donde las autoridades multan cualquier tipo de práctica en el comercio informal que genere contaminación audiovisual.

¿Cómo es posible prevenirlo?

Debido a que la situación de las personas que padecen pérdida de audición mejora gracias a la detección temprana, tenga en cuenta los siguientes consejos de prevención.

En las mujeres embarazadas se recomienda prevenir las infecciones por citomegalovirus mediante una higiene correcta.

Reducir la exposición a ruidos fuertes.

Fomentar la utilización de dispositivos de protección personal como los tapones para oídos y los audífonos y auriculares que amortiguan el ruido ambiental.

Evitar el uso de algunos medicamentos que puedan ser nocivos para la audición. (Preguntar al médico cuáles pueden afectarle)

Realizar pruebas de detección de la otitis media en los niños.

Vacunar a los niños contra las enfermedades de la infancia, en particular el sarampión, la meningitis, la rubéola y la parotiditis.

Y es que para el médico Almario, el éxito de poder diagnosticar a tiempo "es poder resolver este tipo de problemas con la solución más adecuada para cada paciente", resaltando que la falta de audición es un problema "supremamente" común, "que amerita que los padres y los profesionales de la salud y la educación estemos atentos a diagnosticar los problemas".