Pólvora, enemiga mortal de las mascotas

Mientras que la época de Navidad y de fin de año es de gran alegría para la humanidad, las mascotas llevan la peor parte por cuenta de quienes suelen acompañar sus celebraciones con fuegos artificiales.

Los efectos de la pólvora pueden ser mortales en los animales, debido que sus sentidos son más agudos. Estos integrantes de la familia pueden representar problemas cardíacos.

Además, los juegos pirotécnicos tienen consecuencias negativas en los bebés, a quienes provoca alteraciones en su comportamiento; y en la salud humana, que se pueden manifestar por medio de enfermedades respiratorias.

También en el medio ambiente, por la gran cantidad de gases y partículas que se acumulan en el aire.

Consejos para que sus mascotas no sufran con la pólvora

1. Hacer una terapia con sonidos y ruidos, estos se pueden descargar de internet y la idea es empezarlo a reproducir de un tono bajo a un tono más alto, progresivamente y todos los días aumentar la intensidad, de 20 a 30 minutos diarios para ir “acostumbrando” al animal a los ruidos.

2. Complementar esa terapia con flores de Bach, estas ayudan a superar esos inconvenientes emocionales de las mascotas. Las gotas se aplican en el agua del animal de acuerdo al peso, una vez al día. Lo ideal es que consultar con un veterinario porque no todos los animales reaccionan igual ante un medicamento.

3. Hay también en el mercado unos chalecos anti estrés especiales que se utilizan en estos casos. La función que cumplen es proteger al perro, porque se siente como si estuviera en el útero de la madre.

4. Los especialistas aseguran que productos como la valeriana o algunos anestésicos que la gente usa en época navideña para las mascotas no sirven, lo que hacen ese tipo de productos es sedar al perro pero en realidad no se está atacando el problema. El perro no se puede mover, pero por dentro está consciente de lo que pasa y con mucho miedo.

5. Ignorar a los cachorros cuando se asusten con algún ruido es otro consejo. Una mascota, de 2 a 5 meses de nacida, no siente miedo, lo que experimenta es el impacto de sonidos que desconocía. Felicitarlo, pero solo cuando haya pasado el ruido y esté tranquilo, hará que el animal supere este tipo de problemas.

6. No castigue, ni regañe, ni mucho menos encierre a la mascota cuando se asuste con el ruido de la pólvora. Eso es malo para la salud mental del perro o gato.

7. Evite abrazar al animal tratando de calmarlo, esto puede generar un efecto contrario y reforzar el miedo.

8. Ante la posibilidad de una huida, es necesario que tome precauciones para que el animal no se escape.

9. Colocarle chip o collar de identificación. Por si el animal se pierde y las autoridades o alguien lo encuentra, será fácil identificar al propietario.