Una cumbre en París para repensar las finanzas climáticas

Un nuevo paradigma financiero capaz de proteger mejor a los países del Sur contra el calentamiento global y el endeudamiento protagonizará el jueves y viernes una cumbre internacional en París, con mandatarios, directivos de instituciones y expertos climáticos.

La anfitriona Francia presenta la "Cumbre para un nuevo pacto financiero mundial" como un laboratorio de ideas, capaz de aglutinar apoyos y dibujar una "hoja de ruta" de cara a otras citas internacionales a corto y medio plazo.

Sobre la mesa están ideas como un gravamen al comercio marítimo, ampliar la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos regionales de desarrollo, aliviar la deuda de los países más vulnerables y movilizar mejor al sector privado.

El objetivo es ambicioso: crear músculo financiero para combatir tres crisis interconectadas, como son la lucha contra la pobreza, la descarbonización de la economía y la protección de la biodiversidad, tal como formuló el presidente francés, Emmanuel Macron. En la cita, precedida el miércoles por la reunión anual del Club de París, estarán representados más de 80 países --Rusia no figura entre ellos porque no fue invitada--, y se esperan más de 40 jefes de Estado y de gobierno.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, su par colombiano, Gustavo Petro, y el cubano, Miguel Díaz-Canel, asistirán a la cumbre, según la organización.

Igualmente se espera al primer ministro chino Li Qiang, a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen, a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y a la vicepresidenta del gobierno español Nadia Calviño.

La cita se producirá en un contexto de desconfianza de los países del Sur, que se quejan de que las naciones del Norte dicen no tener dinero para ayudar en la lucha contra el cambio climático y la pobreza, pero sí para apoyar a Ucrania o reflotar bancos norteamericanos. "Está muy bien hablar de la arquitectura financiera internacional, pero necesitamos plazos, y de momento no los estamos viendo", dijo a AFP Sara Jane Ahmed, consejera financiera del V20, un grupo de 58 países vulnerables, que incluye a once naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas Colombia, Costa Rica y Honduras.

"Si empezamos a hacer todo esto en la década de 2030, será mucho más caro y las soluciones serán bastante más difíciles", advirtió.

Las necesidades son inmensas. Un grupo de expertos independientes creado por iniciativa de la ONU estimó que para 2030 los países en desarrollo, excluyendo a China, deberán estar invirtiendo más de dos billones de dólares anuales para responder a la crisis climática.