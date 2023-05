Plataforma ayuda a emprendedores a consolidar negocios

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Scranton en Pensylvania y el Instituto de Investigaciones Statistic Barin, tan solo el 8% de las personas que se plantean propósitos logran cumplirlos. Y es que para muchos el miedo al fracaso, la falta de confianza en sus capacidades o simplemente el no ejecutar sus proyectos hacen que la decisión de arriesgarse a transformar en realidad esa idea que tanto anhelan, nunca se lleve a cabo.

De hecho, en los ámbitos empresariales, el informe 'Pulse of the Profession 2021' de Project Management Institute (PMI), evidenció que la falta de ejecución es una de las principales razones por las que los proyectos empresariales no alcanzan sus objetivos y pierden 11% de su presupuesto.

Por esta razón, buscando impulsar a los líderes e innovadores de corporativos a que salten de sus ideas a la acción, nació la Academia de la plataforma Somos Jumpers. A través de su Academia que contempla un completo programa de formación y acompañamiento en el que se encuentran cursos rápidos, charlas y contenido enfocado al desarrollo de habilidades para transformar la mentalidad, innovar, crear sentido de urgencia y cambiar la forma de trabajar e identificar ventajas competitivas, la plataforma ha logrado resultados tangibles dentro de los equipos en grandes empresas.

Somos Jumpers ha convocado a más de 10.000 asistentes a sus charlas o conferencias, ha ejecutado más de 25 proyectos y ha logrado que más de 2.000 personas transformen su mentalidad para que lleven sus ideas a la acción.

La también: Levantan la protesta en la vía Cúcuta-Puerto Santander

“En Somos Jumpers apoyamos a todos aquellos con ideas no ejecutadas a actuar y transformar su vida de manera significativa. Somos una comunidad de innovadores que ayuda a llevar las ideas a la acción a quienes aún no saben cómo hacerlo. En nuestra academia los corporativos tienen la oportunidad de compartir y aprender de las experiencias de otros que se han atrevido a saltar y llevar sus vidas al siguiente nivel ”, indicó Manolo Castro, fundador de Somos Jumpers.

En su programa de formación, la plataforma ofrece cursos que van desde cómo saltar de las ideas a la acción, transformar la mentalidad para actuar e innovar, a desarrollar habilidades para encontrar cualquier problema y convertirlo en oportunidad. También se enfocan en cómo identificar, transformar y mantener el sentido de urgencia para actuar, generando ventajas competitivas en aspectos como la creatividad, la exploración y la mentalidad.

La plataforma de micro e-learning también cuenta con contenido adicional en audio y video creado por expertos, programas cortos enfocados en las necesidades reales de los equipos y co-creados por la comunidad.

La plataforma se presentará durante la octava versión del Innovation Land Summit 2023 organizado por la ANDI el próximo 20 de mayo. Somos Jumpers, es una iniciativa de Mindhack, especialmente diseñada para personas que cuentan con poco tiempo y que buscan crear servicios y nuevos productos de manera ágil, pero que no saben por dónde empezar.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion