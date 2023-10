Caribbean Storm Island tiene contra las cuerdas a Motilones del Norte en los cuartos de final

El elenco de Luis Beleño se fue al descanso con 13 puntos de ventaja. En la reanudación, los dirigidos por Zubirán dieron la sorpresa y nivelaron el partido con un tercer cuarto casi perfecto (25-13).

Con el regreso al partido de Motilones, los últimos 10 minutos se marcaban de infarto con una diferencia de solo un punto. El envión anímico no apareció y para lamento de los seguidores del quinteto cucuteño, sus representantes erraron cuatro tiros libres que en su momento fueran dado paridad.

El local supo gestionar los minutos finales siendo efectivo bajo la pintura sellando un 22-17.

Motilones, sin efectividad en los triples

Los fronterizos tuvieron una horrible noche en los tiros de tres con un pobrísimo porcentaje del 7% (dos de 26 posibles). "Así no se puede ganar ni en mini-basket. Tengo confianza en mis jugadores, pero cuando no entra, no entra", declaró Zubirán.

En el rojinegro debutó el pivot estaounidense Akoy Madut, quien fue titular y aportó 10 puntos, 7 rebotes y una asistencia. Los panameños Pablo Rivas y Carlos Javier Rodríguez, el colombo-puertorriqueño Brandon Davis y Jorge Padilla complementaron el quinteto. El serbio Milos Petkovic fue sexto hombre.

En números, CJ Rodríguez destacó con 19 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.