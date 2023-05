¡Motilones del Norte está listo para su regreso! Conozca aquí a sus jugadores

En el duelo de exhibición la noche del domingo, Moros se mostró atrevido en el ataque y en la armada.

Los grupos:

Motilones hace parte del Grupo A de la Liga compartiendo con el vigente heptacampeón Titanes de Barranquilla, Búcaros de Bucaramanga, Piratas de Bogotá y Corsarios de Cartagena. Pasarán a la siguiente ronda los cuatro primeros de cada grupo luego de una fase compuesta por 16 partidos

Mañana y el jueves, el equipo capitalino visitará la ciudad para enfrentarse en un doblete de partido a Motilones.

En las primeras salidas, Titanes venció 90-43 y 85-67 a Corsarios, mientras que Búcaros derrotó 72-71 a Piratas y cayó 84-80.

En el B están Caribbean (San Andrés), Team Cali (Cali), Sabios (jugará en Palmira), Cimarrones Chocó (Quibdó) y Cafeteros (actuará en Rionegro).

Los clasificados a la ronda de play-offs se enfrentarán 1A vs. 4B (llave 1), 2A vs. 3B (llave 3), 1B vs. 4A (llave 2) y 2B vs. 3A (llave 3). Avanzará el mejor de tres partidos en partidos de ida y vuelta.

En las semifinales se incrementa al mejor de cinco partidos con cruces entre los ganadores de las llaves 1-4 y 2-3.