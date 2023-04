A la selección Norte de ciclismo la bajan de la Vuelta de la Juventud 2023

Uno de los objetivos de un deportista de alto rendimiento es prepararse bien, para representar de la mejor forma a su región en las competencias nacionales y en lo posible, luchar por una medalla.

Sin embargo, después de once años de estar haciendo presencia en la Vuelta de la Juventud Colombiana, Norte de Santander que siempre ha participado como liga, no asistirá a la competencia.

Así lo manifestó a La Opinión, el presidente de la Liga Nortesantandereana de Ciclismo, Omar Soto, quien quedó demasiado molesto con las directivas de Indenorte.

Lea aquí: Jonas Vingegaard, campeón de la Vuelta al País Vasco, Sergio Higuita fue sexto

La Vuelta de la Juventud que se disputará del 1 al 7 mayo, es una de las pruebas ciclísticas más importantes del calendario nacional, y este año de los Juegos Nacionales en el Eje Cafetero para la selección Norte era importante participar en la carrera, pues allí van a estar la totalidad de corredores que estarán en las justas de noviembre.

A trabajar con lo poco

Soto señaló que las directrices del Instituto de Deportes de Norte de Santander (Indenorte), hicieron un recorte en el presupuesto de la Liga, por lo que no alcanzarían a cubrir el desplazamiento del seleccionado rojinegro, por todos los gastos que genera una carrera de esta magnitud.

“Por disposición de la nueva dirección de Indenorte, nos redujeron el presupuesto, alegando que como la mayoría de ciclistas están clasificados a los Juegos no veían como prioritario asistir a la Vuelta”, señaló el dirigente deportivo.

El directivo también indicó que el presupuesto que habían presentado para la temporada 2023 para todas las modalidades, ruta, ciclomontañismo (MTB) y bicicrós (MBX), era de $168 millones, el cual quedó reducido a $60 millones para todas las pruebas avaladas por la Federación Colombiana de Ciclismo.

Soto precisó que a pesar de evaluar e insistir que con esos recursos no se puede trabajar bien en la preparación de unos deportistas que van a Juegos Nacionales.

Lea aquí: Sergio Higuita gana la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco

“El año pasado se ajustó el presupuesto de acuerdo a la necesidad de cada modalidad, en lo que se detalló los presupuestos mínimos, donde por ejemplo al ciclismo de ruta (que más demanda tiene), se tenía proyectado $88 millones. Para MTB el presupuesto estimado era $50 millones y para BMX de $30 millones y la gran sorpresa que nos llevamos de lo que habíamos presupuestado, para preparación, clasificación para los Juegos Nacionales, nos dieron una tercera parte”, aseveró Soto.

Del mismo modo, dijo que, “que me digan si el ciclismo de Norte de Santander va a ir o no, a Juegos, porque con ese presupuesto no alcanza para todas las modalidades”, afirmó el representante legal de la liga.

Omar Soto, anotó qué ahora que está la Ley 2023 de 2020, la Tasa Prodeporte, debería haber más recursos para el apoyo de atletas de alto rendimiento, como lo emana la norma, “pero según ellos, como no hemos dado medallas, no somos priorizados”.

De acuerdo a lo explicado por el dirigente del ciclismo rojinegro, la no presencia de las pedalistas en la Vuelta, perjudica a los mismos ciclistas como parte de su preparación.

“Son muchachos y muchachas que llevan tres años preparándose y no asistir a la carrera de cierta manera los desmoraliza, porque necesitan es correr, foguearse mostrar en qué nivel están, contra quienes van a competir en las justas del Eje Cafetero, qué debemos mejorar, pero esas son las reglas de juego que nos han puesto”, subrayó Soto.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion