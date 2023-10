Nairo Quintana, tras regreso a Movistar: vuelvo a soñar

"Cuando algún periodista salió a decir: 'No, ya Nairo dijo que dejaba la bicicleta', tuve que levantarme (...) y salir a decirles: 'No, no me retiro. Voy a seguir'", enfatizó Quintana, subcampeón de la Grande Boucle en 2013 y 2015 detrás del poderoso Chris Froome.

Ahora regresa a su primer equipo de élite en el ciclismo, que lo fichó por primera vez en 2012 y con el que vivió sus mejores momentos.

"Hoy estamos nuevamente aquí abrazados, viviendo y recordando buenos momentos y pensando también en el buen futuro que viene", dijo.

De su lado, el español Eusebio Unzué, manager del Movistar dijo que espera "generar ilusiones" en la afición con este reencuentro

"Creo que Nairo aún alguna de ellas tiene por ahí guardada", anticipó el veterano estratega.

El colombiano no adelantó las competencias en las que estará presente el próximo año. Sin embargo, sí dijo que le gustaría representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. "Sí que cabe una posibilidad (...) Yo quiero correr todo", afirmó.

