2023: el año con más secuestros en los últimos 7 años según la fundación Pares

Bajo el nombre de “secuestro: desafío para la paz total”, la fundación Pares presentó un preocupante panorama sobre el dramático ascenso de hechos de secuestros presentados en Colombia y en donde es uno de los grandes fracasos del gobierno de Gustavo Petro.

Tras un análisis acerca de los últimos años, el año 2023 es considerado como el de las peores cifras: con 287 casos es la cifra más alta en los últimos 7 años y completo fracaso para la política del actual gobierno Petro.

Lea: Informe sobre el Bloque Catatumbo recoge testimonios de resistencia

Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), desde el 2016 donde se firmaron los acuerdos de paz, se presentó una disminución significativa de este flagelo. Sin embargo, a partir de 2019 se ha registrado un incremento sustancial en sus cifras, que para el 2020 fue del 75% (92 casos en 2019 vs. 162 casos en 2020).

Según el SIEDCO, la cifra de secuestros en 2021 fue de 160, 2 menos que en 2020; pero en 2022 aumentó de nuevo, sumando 223 casos; y creció dramáticamente en 2023, sumando 287 casos hasta octubre. “A fecha de diciembre, es muy posible que el año cierre con el pico más alto desde el año 2016”, aseguran.



Más cantidad de grupos armados en Colombia

El informe de la fundación Pares asegura que el aumento de este flagelo se debe principalmente a dos factores: el primero consiste en la proliferación de Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Organizada a causa de la desatención del gobierno Duque. Colombia pasó de tener 18 grupos armados en 2018 a 43 en 2022.

El otro factor tiene que ver con la caída del precio de la coca que se siente en algunos territorios del país y el aumento del costo de los insumos. Esto podría haber llevado a los grupos armados y delincuenciales a ver el secuestro como una fuente de renta rápida y a bajo costo.

Conozca: Disidencias de “Iván Mordisco” se comprometieron a no secuestrar

Frente al análisis de la paz total, principal bandera del gobierno de Petro, la fundación Pares recalca que en su gobierno no se ven efectos positivos en las negociaciones con los Grupos Armados y el ELN. Las preocupantes cifras del gobierno muestran que desde agosto del 2022 se registran 411 eventos de secuestro, según el SIEDCO de la Policía Nacional.

En lo que respecta a los responsables de estos hechos, datos citados por la JEP asegura que el ELN solo le corresponden el 11% de los casos de secuestro y a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) el 10%. Curiosamente, el 60% los casos de secuestro que registran entre agosto de 2022 y octubre de 2023 no se conoce el presunto perpetrador.

“Pero el hecho de que la disminución del secuestro no dependa del compromiso de los actores armados en las mesas de diálogo, no quiere decir que no se requieran acciones inmediatas del Gobierno y la Fuerza Pública que empiecen por contar con mejor y más información, campañas de prevención y reducción de la impunidad”, expresa la Fundación Pares.

En lo que respecta a la distribución geográfica de este flagelo, se encuentra en el informe que entre agosto de 2022 y octubre de 2023 los municipios más impactados por casos de secuestro son: Bogotá (24%), Cali (23%), Cúcuta (21%), Medellín (20%) y Buenaventura (12%). Esto lo que demuestra es que el secuestro es un delito que afecta principalmente a las grandes capitales.

“Esto lo que demuestra es que el secuestro es un delito que afecta principalmente a las grandes capitales, es decir, en donde operan generalmente bandas criminales asociadas a la delincuencia común, las cuales emplean el secuestro extorsivo como una fuente preeminente de ingresos y financiamiento”, añade el informe.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion