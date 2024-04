Con una directiva presidencial, el Gobierno espera ahorrar agua y electricidad

El Gobierno Nacional dio a conocer la directiva, firmada por el presidente Gustavo Petro, con la cual se imparte una serie de instrucciones y lineamientos para reforzar las medidas de ahorro de agua y energía eléctrica en las entidades y los organismos de la Rama Ejecutiva, tanto del sector central como del sector descentralizado.



Bajo el asunto “Buenas prácticas para el ahorro de energía y agua”, las instrucciones llegan con ocasión del fenómeno de El Niño que afronta el país, por el que varios sectores alertaron a causa del nivel actual de los embalses en el territorio nacional.

Le puede interesar: Juez de Cúcuta fue capturado mientras recibía $50 millones para favorecer proceso de extinción de dominio

Entre las directrices están la implementación de esquemas de trabajo en casa para personal de planta y contratistas. También se ordenan otras adecuaciones en las distintas entidades del sector público, como aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas, así como instalar bombillos o luminarias de bajo consumo.



Igualmente, ordenan desconectar los televisores de pantalla y cargadores cuando no se estén usando, por cuanto estos equipos usan hasta veinte watts en estado de suspensión; apagar equipos de cómputo, impresoras, sistemas de aire acondicionado, etcétera, cuando no se estén utilizando; apagar los sistemas de aire acondicionado de las oficinas a partir de las 6:00 pm y ajustar el brillo a las pantallas en uso.

Conozca: Se perdieron 19.000 empleos en Cúcuta y su área metropolitana

Para mantener un control sobre el gasto de la energía y agua en el fenómeno de El Niño, se implementarán metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica y agua, evaluaciones semanales de cumplimiento a través de los sistemas propios de gestión ambiental, y campañas internas de concientización sobre el ahorro de estos servicios vitales.



Finalmente, la directriz presidencial insta a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, los organismos de control y vigilancia y a las entidades territoriales “a adoptar las medidas de esta directiva, u otras medidas efectivas para reforzar las medidas de ahorro de agua y energía eléctrica”.



Se espera que la normativa sea socializada este jueves, cuando el Gobierno Nacional se reúna con los mandatarios de las ciudades capitales en una reunión que se llevará a cabo en el Palacio de Nariño.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion