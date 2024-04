Disidencias de “Iván Mordisco” amenazan con atacar militares y policías mientras piden retomar cese al fuego

Las disidencias conocidas como el Estado Mayor Central de las Farc, que se encuentran al mando de alias Iván Mordisco, emitieron un comunicado en el que advierten a los ciudadanos que no estén cerca de patrullas, batallones y estaciones de policía, lo que abre la posibilidad de nuevos enfrentamientos armados.

Pese a la amenaza, el grupo armado también le pide al presidente Gustavo Petro que es necesario “restablecer el cese de fuego bilateral, temporal y de carácter nacional”.

“Ante la arremetida contra nuestros Bloques Occidental Jacobo Arenas, Bloque Central Isaías Pardo y demás unidades en territorio nacional, les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de Policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno, no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares (...) no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles”, dice el comunicado de las disidencias.

Por otra parte, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, en una entrevista con Semana, ha reconocido que las Farc a cargo de Iván Mordísco se encuentran divididas, resaltando que él como líder ha quedado por fuera de ellas.

“Sí, están divididos, afortunadamente los que se dividieron quedaron en minoría y son las del Cauca. Iván Mordisco casi que quedó en este momento en el aire, él trató de unir a todos y no asistió al encuentro del Caquetá, pero creo que tampoco estaba el frente con el cual tiene, por así decirlo, mayor estabilidad, que es el Carolina Ramírez", afirmó Patiño.

Y añadió: "Él quiso reunirlos a todos y no quedó ni en un lado ni en el otro. Ojalá, en el futuro próximo, él asuma esa posición de no estar en un lado o en otro, ojalá esté con los que en este momento están buscando la paz”.

Cabe recordar que el pasado 5 de abril se conoció que el Gobierno Nacional acordó mantenerse en diálogos con estas disidencias de las Farc, tras la reunión extraordinaria que sostuvieron las partes en San Vicente del Caguán (Caquetá) y que pretendía discutir las acciones que habían llevado la negociación a la crisis.

Entre estas, el ataque perpetrado por uno de los frentes de esa disidencia que opera en el Cauca contra una comunidad indígena en Toribío. En el hecho murió Carmelina Yule, una de las mayoras y lideresas de Derechos Humanos.

Los disidentes, además, ya habían anunciado la creación del Bloque Central, con presencia en tres departamentos.

También se han registrado ataques a la fuerza pública en Cali (Valle) y Tumaco (Nariño), atribuidos a este grupo ilegal. Finalmente,

Ante el comunicado emitido este domingo, el presidente Petro aún no se pronuncia.

