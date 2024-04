El poder constituyente no se convoca: Petro ahora dice que las formas no importan a la hora de hacer una constituyente

En entrevista con Noticias RCN, el presidente Gustavo Petro se refirió este domingo 15 de abril a su propuesta de la Constituyente. Con el paso de los días se ha decantado la discusión que propuso el mandatario al país y que algunos analistas han calificado como un “globo” para hacer campaña y medir la temperatura para las elecciones de 2026.

“La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca, es el pueblo el que se convoca a él mismo, para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Yo pienso que ya arrancó, tenemos una población que cada vez más decide y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional, como la Constitución del 91. (...) Yo los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. Sin contenido no hay formas”, señaló el jefe de Estado.No queda claro si el mandatario respetará lo que consigna la Ley respecto a convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Su propuesta tendría que pasar por el Congreso, por lo que las declaraciones de Petro generan confusión en la medida en que no queda claro si acudirá a un mecanismo que no está actualmente en la Carta Magna.

¿Qué pasó con los cabildos abiertos?

De hecho, hace un mes, el presidente Petro señaló: “El proceso constituyente empieza ya”. En su momento, El Colombiano averiguó con fuentes en la Casa de Nariño que explicaron que se organizarán los primeros cabildos abiertos y movilizaciones en el país.



Diversos análisis coinciden en que el presidente estaría motivando la conversación de la Constituyente con ánimo electoral para que sus fuerzas políticas se fortalezcan de cara a 2026.

“Constituyente sigue siendo ambigua”

Los cuestionamientos a la propuesta del presidente Petro no cesan. La idea no parece “cuajar” y en cambio sugiere, entre líneas, que el mandatario tendría que acudir a herramientas por fuera de la Constitución.

El analista, politólogo y profesor Jorge Iván Cuervo señala que “la idea de la Constituyente del presidente @petrogustavo sigue siendo ambigua, innecesaria e inoportuna, un globo que distrae al gobierno de su función esencial, que es gobernar”.

