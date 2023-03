¿Es posible una visita de Nicolás Maduro a Colombia?

¿Será viable una visita de Nicolás Maduro en Colombia ahora que él y su homólogo Gustavo Petro restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países?



Esa es una de las incógnitas que respondió el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, durante su visita a Washington, EE.UU., donde habló sobre el porqué ambos países decidieron retomar sus relaciones diplomáticas y qué están haciendo para lograrlo.

Teniendo en cuenta que para este lunes había programada una nueva reunión entre Petro y Maduro en Venezuela, que fue suspendida porque el mandatario colombiano tuvo que viajar al Bajo Cauca, Benedetti fue enfático en que, al menos por ahora, los próximos encuentros entre ambos presidentes se realizarán en territorio venezolano.

Según detalló Benedetti, todo se debe a que el Gobierno venezolano considera que, por temas de seguridad, es preferible que Maduro no viaje a Colombia. "No creo que sea probable que Maduro considere ir a Colombia. Ellos alegan temas de seguridad y por tanto no está en la agenda ni previsto", explicó el Embajador.

Con relación a las razones por las que viajó a Washington, Benedetti fue enfático en que no fue a interceder entre el gobierno venezolano y el de Joe Biden, sino que fue a hablar sobre el restablecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, por lo cual se reunirá con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos.



"Vengo a informar sobre por qué Colombia está restableciendo relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y a su vez explicar qué está pasando en Venezuela", preciso Benedetti.