Fiscalía investigará a los altos mandos de la Policía y el Ejército por secuestro en Caquetá

Con una dura advertencia, el fiscal Francisco Barbosa abrió una investigación formal a altos mandos de la Policía y el Ejército tras los hechos ocurridos el pasado 4 de marzo en Caquetá, donde tras 40 días de protestas, la guardia campesina de San Vicente del Caguán secuestró a 84 personas, entre uniformados y civiles, dejando como saldo la muerte de un policía y un campesino.

Si bien uno de los objetivos del ente investigador es acatar el llamado del presidente Gustavo Petro e identificar a los responsables del crimen del subintendente Ricardo Monroy y el campesino Reinel Arévalo, también tiene puesta la lupa sobre la posible omisión de altos mandos en los hechos por lo que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para individualizar a los culpables.

Lea: Ministro Prada se negó a reconocer que los policías sí fueron secuestrados en Caquetá

Así las cosas, Barbosa advirtió que hasta con abogados les va a tocar llegar a los oficiales involucrados a las diligencias de interrogatorio. “Tendrán que responderle a la Fiscalía con apoderado, seguramente en interrogatorios y mostrar que ellos tienen que cumplir un deber constitucional (...) No existe ninguna norma de inferior nivel a la Constitución Política que pueda llevar a que un militar incumpla con sus deberes constitucionales y legales”, dijo el fiscal.

Esa tarea estará en manos de la vicefiscal Martha Mancera, quien tendrá que establecer la responsabilidad que podría incluir a altos mandos del Ejército y la Policía. Para ello, se valdrán de una hipótesis que parte de la posible omisión, principalmente cuando los uniformados pidieron un apoyo que no llegó.

“Es importante si existió alguna omisión o una posible omisión de los militares en estos hechos. Iremos hasta las últimas consecuencias y quiero decir también esto a las Fuerzas Militares: si en estos hechos se presentó que algunos altos mandos fueron omisivos, no le temblará la mano a la Fiscalía General de la Nación para proceder contra estas personas, incluso por línea de mando”, advirtió Barbosa.

Conozca: La contrarreforma a la salud que le proponen los partidos al presidente Petro

Justamente, desde el jueves se hizo viral un angustioso audio en el que uno de los policías reclamaba a sus superiores por la falta de apoyo en medio de la confrontación: “No hay derechos humanos, no existen. Tenemos dos compañeros muertos, central. ¿Qué estamos esperando? ¿que nos acaben a todos? No puede ser posible, central”. Esos audios son una de las pruebas que respaldarían la posible omisión que facilitó el secuestro de los uniformados.

Frente a estos hechos, la Procuraduría también abrió una indagación previa contra la Policía por presunta omisión a la hora de auxiliar y respaldar a los uniformados que atendieron los enfrentamientos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion