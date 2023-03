Gobierno exige a Ultra Air hacer el reembolso de los tiquetes a los pasajeros

El gobierno nacional por intermedio de la Superintendencia de Transporte adopte una serie de medidas en busca de proteger a los pasajeros de la aerolínea Ultra Air, luego que la misma anunciara en la tarde del miércoles que no sigue operando debido a la crisis económica por la que pasa.



En tal sentido, la Supertransporte exigió a Ultra Air que “ejecute sin excepción alguna, la totalidad de las medidas planteadas en el plan de contingencia para proteger a los usuarios, presentado ante esta Autoridad de conformidad con el requerimiento del 13 de

marzo de 2023”.

Para la autoridad de transporte la compañía aérea debe cumplir con el “reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten, reubicación de pasajeros en vuelos de otras aerolíneas en las rutas operadas por Ultra Air, contratación de vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares, contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares”.



De la misma manera la Superintendencia de Transporte le exigió adoptar un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia y mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.

También le pidió a la Superintendencia de Sociedades inicie el proceso de insolvencia de la aerolínea Ultra Air, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006.



Por último se indicó que la SuperTransporte reforzará su presencia en los aeropuertos del país para atender a los pasajeros que resulten afectados por la suspensión de operaciones anunciada por la aerolínea Ultra Air, generando canales de articulación con las empresas que cubren las rutas donde operaba la aerolínea en mención.

