Grave denuncia de exempleada de Laura Sarabia, jefa de gabinete del gobierno Petro

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, la jefe de Gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, denunció en las últimas horas que, tras la pérdida de un maletín con una fuerte suma de dinero de la funcionaria, fue llevada a un sótano al frente de la Casa de Nariño en donde la obligaron a realizarse una prueba de polígrafo en medio de malos tratos.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...) Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, manifestó Meza en entrevista con la directora de Semana, Vicky Dávila, en la que aseguró que Sarabia le advirtió que debía someterse a esa prueba.

“Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, expresó.

Conozca: Estas son las misteriosas teorías tras la desaparición de los niños en la selva del Guaviare

La mujer afirmó que el día en que se llevó a cabo el procedimiento, el pasado 30 de enero, fue conducida a la Casa de Nariño. Según contó, no ingresó por las puertas oficiales del palacio presidencial y no le pidieron registrarse con sus documentos.

“No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, señaló.

Sobre la prueba del polígrafo, Meza afirmó que estuvo cuando horas y media en el lugar y sintió mucho miedo. “Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”, sostuvo.

Entérese: La impunidad es lo que ciega la verdad: Petro sobre declaraciones de Mancuso

La mujer denunció malos tratos de los hombres que le practicaron la prueba. Señaló que le decían que era una “ladrona” y la amenazaron con un allanamiento de su residencia y las de sus familiares.

“Me quitaron el teléfono (...). Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel’”, dijo. Y agregó: “Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”.

La mujer manifestó que fue sometida tres veces a la prueba y posteriormente le devolvieron su teléfono celular, el cual le habrían quitado.

Luego del procedimiento, Meza aseguró que la han estado vigilando. Al día siguiente veía carros desde la ventana de mi apartamento. Veía carros todo el día, parqueados ahí. Sentía como si me estuvieran persiguiendo”, contó.“Nunca me dieron los resultados del polígrafo”, agregó.

Jamer, su otro hermano, también habría vivido un episodio delicado de hostigamiento. “Mi hermano tiene un carro que trabaja en Uber y se le presentaron unos hombres y le dijeron: ‘Dónde está el botín, dónde está la plata’. Lo maltrataron verbalmente. Le dijeron que éramos unos ladrones, que les diera 2 millones de pesos. ‘Denos algo’, le dijeron. Y quisieron como llevárselo. Mi hermano, como es de mal genio y es serio, les dijo: ‘No tengo nada, si quieren revisen el carro, no tengo nada, no tengo que robar nada’”, contó Marelbys, quien señaló que unos días después de la prueba fue despedida de su trabajo por Laura Sabaria.

Lea: ¿Qué se sabe del escándalo de pederastia de sacerdotes católicos en Bolivia?

“Al final, concluimos con Andrés que lo mejor es liquidarte y pagarte lo que te debíamos para que también puedas buscar trabajo. Lo sentimos mucho, Mary, porque sabes que te tenemos aprecio, pero, por favor, entiéndenos que sin saber qué fue lo que pasó no podríamos estar tranquilos. Y, como te decía, tampoco queremos ser injustos contigo”, fue el mensaje que le envió la jefa de Gabinete del presidente Petro.

Sobre el monto del dinero perdido, Sarabia denunció ante la Fiscalía que serían cerca de 30 millones de pesos. Sin embargo, la versión de la exniñera de su hijo menciona una cantidad superior: “El policía me saca al pasillo y me dice: ‘Es que aquí no estamos hablando de 100 pesos, estamos hablando de 150 millones de pesos que usted se robó. Diga dónde los tiene’”

Finalmente, Marelbys Meza manifestó a Semana que siente temor tras lo ocurrido y señaló que no cometió el hurto: “Siento que me persiguen, que tengo el teléfono chuzado, estoy en mi casa y siento que están ahí. Siempre está un carro, todo el día parqueado”. Y agregó espera “que se sepa la verdad de lo que ha pasado”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion