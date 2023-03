Gustavo Petro convocó a un 'balconazo' el próximo 1 de mayo

A su llegada a la Universidad Nacional para participar en la Clausura de la Asamblea Nacional Popular Comunal, el presidente Gustavo Petro hizo una nueva convocatoria a los trabajadores para el primero de mayo.



El mandatario expresó que “a mí si me gustaría que este primero de mayo todas las acciones comunales me acompañaran allá en el Palacio de Nariño y que el pueblo trabajador llegase para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia”.

Y recalcó que el mensaje debe ser: “Es que no queremos más esclavismos, es que queremos dignidad laboral, es que queremos justicia social, es que un pacto social comienza por la dignidad de la mujer trabajadora, del hombre trabajador”.



El mandatario también se refirió a la decisión del Consejo de Estado sobre tumbar el decreto que ordenaba al presidente ser la cabeza principal para asumir la regulación de los servicios públicos, al asegurar que esto no le detendría en sus ideas de cambio. “Las reformas las vamos a hacer, porque creyeron que con tumbar un decreto no podría ejercer las funciones constitucionales que me llevan a dirigir las políticas generales de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, pues lo que yo quiero es abrir el camino”, dijo.

Expresó que su deseo es acabar con las seis empresas que generan la energía en Colombia, ya que “queremos que una familia, un colegio, un barrio, una comunidad agraria, un colegio puedan ser generadores de energía eléctrica y, por tanto, bajar las tarifas, que no se arrodillen ante las facturas”.

