Hay un problema que tiene este gobierno que se llama incertidumbre: Santos

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a las diferencias que ha sostenido en las últimas horas con el presidente Gustavo Petro, esto por destacar algunas aéreas que tiene el sistema de salud colombiano y referirse a la reforma que adelanta el Gobierno en el Congreso de la República.

“Simplemente dije que ojalá lo bueno del sistema no se vaya a cambiar, de pronto entonces el presidente yo creo que está muy sensible por la situación del país, por la situación política en el Congreso, respondió en esa forma y yo no le voy a contraresponder, no creo que este país requiera más peleas, simplemente hacer un llamado que lo hice al final”, expresó Satos en la W Radio.

El expresidente además aseguró que el presidente Petro debería ser moderado, esto por la coyuntura que actualmente vive el país.

“Lo que yo nuevamente le diría al presidente es que no se le olvide esa palabra de Washington, la moderación, pero no solamente al presidente, también a la oposición, las democracias necesitan diálogos constructivos”, expresó Santos.

Frente a los actuales funcionarios que están en el Gobierno pero que también lo estuvieron en el de Santos, el expresidente afirmó que el llamado santismo no existe.

“El santísimo no existe, yo no tengo ningún movimiento político, no le he dicho a nadie que participe en el Gobierno o que no participe, no me metí en las elecciones, funcionarios de mi Gobierno si fueron muy activos en las campañas, en todas las campañas”, afirmó Santos en la W Radio.

El expresidente además manifestó que el Gobierno del presidente Petro está comenzando a tener problemas en la ejecución de sus políticas y propuestas.

“Donde estoy comenzando a ver unos problemas no es en el qué, sino en el cómo, cómo es que vamos a llegar a lograr esos objetivos o avanza de forma importante. El presidente ha tenido problemas en cómo ejecutar sus políticas, lo estamos viendo todos los días, y es ahí en donde creo yo debe haber mejoras”, expresó Santos.

Finalmente, aunque Santos aseguró que la decisión del remezón ministerial es únicamente del presidente Petro, sin embargo, aseguró que ese tipo de acciones generan incertidumbre.

“Si puede ser inconveniente, los Ministerios deben durar mucho más tiempo por la estabilidad de las políticas, hay un problema que tiene este Gobierno que se llama incertidumbre, la gente está con mucha incertidumbre frente al futuro hacia dónde vamos, y los cambios de ministros que hacen es ahondar esa incertidumbre”, expresó Santos

