“Hemos logrado avances que a veces no hemos sabido comunicar”: Otty Patiño

¿Ya hablaron sobre la propuesta que le hizo el presidente Gustavo Petro a España, de cooperar para que el grupo armado sea retirado de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea?



Es un tema muy importante para el Eln, es muy importante en este caso también para el país que en este momento, por segunda vez, está siendo anfitrión de un proceso de diálogo y que por ello fue duramente castigado con medidas absolutamente injustas como es Cuba.

De tal manera que saquen al Eln de ese listado de organizaciones terroristas tiene una gran importancia para la mesa, para la negociación, y desde luego también para los países anfitriones, especialmente para Cuba.



También se anunció que ahora en la negociación participará Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, quien fue máximo comandante del Eln. ¿Qué figura puntual cumplirá y ustedes como Gobierno cómo ven la participación del excomandante?



Yo la miro como altamente positiva, de hecho, desde el primer día, el 2 de mayo, él está asistiendo a esa mesa como un consejero de la delegación del Eln, pero también somos conocedores de la importancia, del alto valor moral y político que para el Eln representa quien fuese por mucho tiempo su comandante general.



Según un reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), abril fue el mes que más registró accionar ofensivo del Eln. ¿Se ha hablado del tema en la mesa negociadora?



No hemos querido meter ese tema, en el entendido de que uno reconoce en el Eln dos tipos de acciones: unas de orden militar, que son las menos, y otras acciones que de alguna manera afectan notablemente a la población civil.

Nosotros cuando hablemos de que el cese el fuego tiene fundamentalmente como objetivo la protección de la población civil, entonces seguramente hablaremos de lo que viene sucediendo en algunas regiones y justamente se trata con el cese el fuego de generar un clima de más seguridad y de más tranquilidad en las regiones donde el Eln tiene influencia o permanencia.



Usted ha recibido críticas por diferentes pronunciamientos que ha tenido en relación con el ELN, por ejemplo, en el tema del reclutamiento de menores por parte del grupo armado. ¿Qué responder a esas críticas?



Si, creo que fueron críticas un tanto exageradas, creo que además tiene otras connotaciones, fue una controversia entre ‘Antonio García’ y Aníbal Gaviria y sobre esa controversia nunca debí meterme, era una controversia, yo diría, personal entre ellos dos, no debí meterme nunca, porque desde luego nosotros como delegación le hemos planteado al Eln la necesidad de la desvinculación de menores de sus filas.

Somos plenamente conscientes de que, según las normas internacionales, cualquier menor que esté en filas se estima que es un reclutamiento forzado, así fácticamente no lo sea, pero se estima que mantener en filas a menores no solamente obedece a una situación forzada, sino también es un delito que viola los principios del DIH frente a los cuales ellos dicen honrar.

De tal manera que ese es un tema que va a ser fundamental en este tiempo cuando hablemos de cese el fuego y seguramente va a salir como un tema importante.



¿Qué espera en términos generales que se concluya en este tercer ciclo de negociación?



Yo creo que compromisos, acuerdos sobre ambos temas, sobre el cese el fuego y hostilidades, aunque no hemos querido darle ese nombre, queremos llamarle más cese al fuego y protección de la población.

Participación desde luego y también todo el tema que se crea un clima de confianza a través de acciones dinámicas humanitarias, creo que vamos a avanzar, la idea es que a partir en este tercer ciclo se sienta que este proceso avanza de una manera clara hacia el fin del conflicto.

En los ciclos anteriores hemos logrado avances importantes, lo que pasa es que el efecto inmediato que tiene sobre el país no es claro, pero desde luego hemos logrado avances que a veces no hemos sabido comunicar, digamos oportunamente de qué tratan esos avances, y por qué son avances que no son tan impactantes como puede ser el cese al fuego, o como pueden ser los mecanismos de participación y de politización del Eln.

