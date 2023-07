Iván Márquez: el hombre que le huyó a la paz en Colombia

Fuentes de inteligencia de Colombia continúan en la búsqueda de verificar la presunta muerte del guerrillero, alias ‘Iván Márquez’ en suelo venezolano este martes 6 de julio.



Esta información se conoció luego que, el periodista Yamid Amat, del noticiero CM& habría asegurado que Márquez habría muerto producto de la gravedad de las heridas que le dejó un atentado que sufrió el año pasado.



Refugiado por el régimen de Venezuela hace varios años, Marquéz sufrió un atentado por parte de un grupo desconocido, quien se infiltró en las selvas venezolanas con el único fin de dar de baja a importantes cabecillas de la segunda Marquetalia.

Tras estos ataques, donde fueron dados de baja a Jesús Santrich y Edison Romaña, se conoció que Iván Márquez fue rescatado gravemente del atentado y llevado por un avión militar del gobierno venezolano para ser atendido. El mismo ministro de defensa del momento, Diego Molano, confirmaba en julio de 2022 que, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, estaba vivo y se encontraba protegido por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en un hospital de Caracas.



“El día 30 de junio el comandante Iván Márquez, un hombre comprometido con la paz de Colombia, fue víctima de un atentado criminal dirigido desde los cuarteles del Ejército y los comandos de Policía. Por fortuna salió ileso, solo sufrió pequeñas afectaciones, está gozando de buena salud y desde su trinchera de combate continuará la lucha de las ideas por una nueva Colombia”, expresa en el video Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’, hijo del fundador de las Farc, Manuel Marulanda Vélez.



Cabe resaltar que, Iván Márquez estaba en la clandestinidad luego de firmar los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y el extinto grupo de las FARC en 2016. Tras el hecho, logró una curul en el Senado como parte de los acuerdos firmados, pero no se posesionó en su momento argumentando razones insalvables, como la captura de Jesús Santrich.



Antes de que se perdiera su rastro en el año 2018, el exguerrillero asistió a actos de perdón con víctimas de las FARC como la masacre de Bojayá, en Chocó. Sin embargo, cuando se esperaba que cumpliría sus compromisos de los acuerdos de paz, 'Iván Márquez' retomó las armas y fundó la que se conoce como la Segunda Marquetalia. Los videos conocidos, posteriores son de agosto de 2019, cuando vestía de camuflado y con un arma retando al estado.



Luego del atentado en su contra y con las graves heridas a causa del atentado del año pasado, Iván Márquez entró en contactos con el alto comisionado para la Paz y logró cupo en la paz total del gobierno Petro. Algo que suscito mucha polémica al conocerse los beneficios a los ex FARC que incumplieron los acuerdos de la firma de la paz en La Habana.



Incluso Danilo Rueda, el mismo alto comisionado, confirmó que Márquez estaba vivo y quería estar en los diálogos de paz con el gobierno Petro.



“(Iván Márquez) Está vivo, está enfermo, está convaleciente según lo que se nos ha informado”, dijo Rueda en entrevista con Yamid Amat y agregó: “Podemos afirmar que él es uno de los que ha enviado los mensajes y que hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración hacia las posibilidades de un diálogo hacia la paz”.



Sin la verificación oficial por parte del gobierno venezolano, nunca se supo el estado oficial de salud de Iván Márquez. No obstante, fuentes de inteligencia expresaban que sus problemas de salud, en donde habría tenido graves afectaciones a sus piernas, brazos y hasta de esquirlas en el cerebro, que se habrían agravado en los últimos meses y lo que se busca la confirmación oficial de su muerte.



Iván Márquez’ era abogado, nació en junio de 1955 en Florencia, en el departamento del Caquetá, zona donde históricamente siempre ha tenido presencia guerrillera en el país.



En esta zona fue concejal y a comienzos de los años 80 se vinculó a las FARC hasta terminar como uno de los comandantes más importantes de este grupo armado ilegal.



El exguerrillero fue participe y responsable de perpetrar atentados, secuestraban uniformados y civiles y se fortalecer el grupo armado con plata del narcotráfico.

