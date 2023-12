La Fiscalía no ha sido leal con mi derecho a la defensa: Nicolás Petro

Antes de entrar a declarar en la Comisión de Disciplina Judicial, Nicolás Petro aseguró que presentará su versión por el "patrón sistemático" de irregularidades en las que ha incurrido el fiscal que lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Mario Andrés Burgos.



El hijo del Presidente expresó que Burgos es investigado por transgredir la reserva sumarial, el derecho a la defensa y "los derechos humanos que debe proteger", luego de que se filtraran partes del interrogatorio con el que el procesado buscaba colaborar con la justicia tras ser imputado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



"El fiscal y la Fiscalía no han sido leales a mi derecho a la defensa", manifestó Petro, refiriéndose no solo a las conductas por las que Burgos es investigado, sino a la intención del funcionario de que se compulsen copias contra su defensor por el conflicto de competencias que planteó al comenzar su juicio en Barranquilla.

Lea además: Disidentes del EMC designan tres asesores temporales en diálogos con el gobierno

La Corte Suprema de Justicia, al zanjar el debate propuesto por el representante del exdiputado, indicó que el juicio debe desarrollarse en la capital del Atlántico, no en Bogotá. No obstante, cuestionó la actitud del juez y del fiscal del caso, quienes aseveraron que pedirían investigar al abogado de Nicolás Petro por supuestamente dilatar el proceso.



De acuerdo con el hijo del Presidente, la Corte advirtió que sus abogados "no pueden ser amenazados con sanciones por la Fiscalía cuando cumplen su trabajo profesional". "Mi defensa hará uso de todos los instrumentos y recursos, nacionales e internacionales, que permita la ley para demostrar que todo lo actuado es ilegal", afirmó Nicolás Petro.

Infórmese: Frenar el consumo de combustibles fósiles, la propuesta de Petro ante la COP28

El exdiputado atlanticense aseguró que el motivo por el que su proceso y la compulsa de copias para investigar a su padre son ilegales es la "violación de mis garantías judiciales", pues obedece "a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa".



La Comisión de Disciplina investiga a Burgos tras una queja radicada por el abogado Mauricio Pava, defensor del presidente Gustavo Petro. El juez de conocimiento de Barranquilla que presidirá el juicio contra el exfuncionario de la Asamblea se negó a sancionar al fiscal, algo que Nicolás Petro había solicitado por la filtración de su interrogatorio.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion