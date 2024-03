Mancuso podría quedar hoy en libertad y se alista para ser gestor de paz

Salvatore Mancuso lleva tres noches y tres días en una cárcel en Colombia. Su habitación en la cárcel La Picota tiene piso laminado en madera y su cama está lejos de parecerse a las de los demás reclusos. Aunque es pequeña, la base es también de madera, no de metal, y el colchón es grueso. Al lado de la cama tiene una pequeña mesa de noche y hasta un toma corriente cercano desconectado, no se entiende para qué, porque se supone que los reclusos en Colombia no pueden hacer uso de teléfonos celulares o dispositivos inteligentes mientras están en prisión.

De cualquier forma, esa comodidad privilegiada podría terminar este viernes para que el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quede libre y ejerza las labores con las que se comprometió, una vez el Gobierno lo designó en julio de 2023 como gestor de paz, a pesar de que este continuaba para entonces dentro de su celda en Atlanta, Georgia.

Pocas veces una persona llega en helicóptero a su lugar de reclusión. Pero así llegó Mancuso a su celda tras aterrizar en Catam y ser recibido por Migración Colombia en un vuelo de regreso que, dijo, lo llenaba de “esperanza”. La diligencia iniciará a las 9:00 de la mañana de hoy de manera virtual. Los jueces de Justicia y Paz, el tribunal que se creó para juzgar a los paramilitares que se desmovilizaron en 2006 durante el Gobierno Uribe, buscan determinar si en efecto el exjefe “para” ha cumplido sus compromisos de verdad y reparación y se puede tomar como un argumento jurídico la sumatoria de la pena en Estados Unidos (por lavado de activos y narcotráfico) a los miles de delitos que aún le son investigados en Colombia en los hechos más difíciles de la historia del conflicto armado.

Si los jueces consideran que Mancuso debe salir, entonces este tendrá un esquema de seguridad voluminoso de parte del Gobierno para proteger su integridad y que pueda hacer las gestiones necesarias con el fin de acercar a bandas criminales que heredaron el negocio de los paramilitares y hoy controlan varias regiones del país. De hecho, los paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta le enviaron una carta conocida por EL COLOMBIANO tan pronto aterrizó en Bogotá. En esta le piden que ayude en la intermediación con el Gobierno y otros grupos para que los esfuerzos de la paz total, la apuesta del presidente para negociar y someter a actores armados, tenga éxito.

La lectura política de lo que viene con su presencia en Colombia es compleja. El expresidente Álvaro Uribe publicó un video esta semana en donde asegura que lo extraditó en 2008 porque su Gobierno comprobó que seguía delinquiendo desde la cárcel, y cuestiona sus versiones sobre la verdad. Y su abogado le dijo a este diario que podrían venir nuevas revelaciones. “Vine a honrar mi palabra con el presidente Gustavo Petro”, afirmó el exparamilitar. Lo que es claro es que es poco probable que Mancuso decidiera volver a Colombia para seguir preso.

