Mecanismo de monitoreo a cese al fuego no está implementado completamente: Eln

La delegación de diálogos del ELN pidió respeto y prudencia al cese al fuego. Además, señaló que la información "sensible" de su cumplimiento no se puede verificar porque el Mecanismo de Monitoreo no está implementado al cien.



De acuerdo con la organización, el éxito del cese al fuego depende de la buena voluntad de las partes y "del cumplimiento estricto de los protocolos".

Asimismo, el ELN menciona que, con en el desarrollo del cese al fuego, se maneja información sensible cuya instancia definitiva debe ser la Mesa de Diálogos.



A esa mesa está adscrita el Mecanismo de Monitoreo. Sin embargo, ese órgano "no se ha desplegado al 100% todavía". Según el Ejército de Liberación, falta "su dimensión territorial" y la "veeduría social".

Según la delegación,desde que entró en vigor el cese, se "han producido diferentes declaraciones en medios de comunicación que no ayudan a los procesos de implementación y prevención". Por eso, pidieron prudencia en el manejo de la información.



El ELN lanzó el comunicado en respuesta a José Félix Lafaurie, uno de los delegados del Gobierno en los diálogos, quien dijo que se han presentado 31 incidentes desde que el cese comenzó.

