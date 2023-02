MinTrabajo instaura medida preventiva contra Teleperformance

La medida preventiva propuesta por el Ministerio de Trabajo a través del Viceministerio de Relaciones Laborales, busca poner fin a los conflictos laborales que se estarían presentando al interior de la multinacional Teleperformance, en aras de solucionar las denuncias presentadas en defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la empresa de servicios de Call Center en Colombia.

De acuerdo con la cartera laboral, durante los últimos tres meses el Ministerio ha recibido cerca de 200 denuncias de los empleados, ex trabajadores y personas que lo hicieron en anonimato, por inconvenientes con las liquidaciones de retiro, el no pago de incapacidades, vacaciones, descuentos no autorizados, acoso laboral, seguridad y salud en el trabajo y jornada laboral, entre otros.

Igualmente, se constituyó la formación sobre derechos laborales y sindicales para los supervisores de las sedes en Bogotá, Medellín y Barranquilla, visitas de inspección en los lugares de trabajo como al personal que teletrabaja, campañas preventivas y de promoción, reconocimiento de los dineros dejados de recibir por distintos motivos y ofrecimiento de disculpas a los afectados.

Desde Noviembre del año pasado, el Ministerio de Trabajo inició con la investigación a la multinacional francesa, por presunta violación a las normas y derechos laborales y abrió una canal para atender y escuchar las diferentes quejas como medida preventiva y Teleperformance manifestó la voluntad de atenderlas y se determinó elaborar una ruta con participación de la organización sindical UtraClaro UNI.

El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma señaló que “propusimos una ruta para atender las quejas del pasado, del presente y futuro y de diálogo social tripartito que permita monitorear las prácticas laborales y confiamos que este acuerdo sirva de ejemplo, para las demás empresas de servicios de Call Center para que dispongan de canales de atención para los reclamos de los trabajadores y que se respete la libertad sindical”.

