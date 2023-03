MinTrabajo propone que tiempo de cotización para mujeres se reduzca por cada hijo

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que la reforma pensional debería incluir la propuesta de que por cada hijo que las mujeres tengan, se les reduzca el tiempo de cotización necesario para alcanzar su jubilación.

Durante un evento ante 400 mujeres, Ramírez aseguró que debería existir una compensación al trabajo del cuidado. "Estamos trabajando para que se incluya un reconocimiento a las mujeres para que, por cada hijo criado, por lo menos tengan un año de reconocimiento para su pensión", dijo la ministra.

En su intervención, resaltó que de las mujeres trabajadoras, las más precarizadas son las que están en la informalidad. "Eso significa que son las que no tienen seguridad social, son aquellas mujeres que no tienen derecho a una pensión, mujeres que no tienen riesgos laborales".

En la lista de reformas del Gobierno Petro, la de pensión ha ganado protagonismo en los últimos meses, de la mano con la laboral.

“La reforma pensional, que tiene como eje central universalizar el derecho a pensión, hoy solamente de cinco adultos mayores solo uno tiene la pensión, pues vamos a trabajar para que en un futuro no muy lejano sea la regla general que los colombianos y colombianas, tengamos todos esos derechos a la pensión", añadió.

Lo primordial, como ha destacado la ministra, es la creación de un "sistema complementario que conste de tres pilares: el pilar de ahorro voluntario complementario, el pilar contributivo y el pilar solidario básico".

Ramírez también aseguró que están a pocos días de radicar la reforma laboral y dijo que ya se adelantan los últimos ajustes con el acompañamiento de las centrales sindicales y gremios de la producción para la presentación del proyecto de ley.

“También queremos empresas sostenibles, potentes y productivas, pero sin precarización laboral, por eso en la construcción del proyecto de reforma laboral llevamos al centro al ser humano, al trabajador y trabajadora", añadió Ramírez.

La titular de la cartera laboral precisó que el objetivo de la iniciativa será la estabilidad laboral y por esa misma línea los contratos a término indefinido.

