Nicolás Petro dice que se mantendrá al margen de actividades políticas

Luego de las denuncias conocidas en los últimos días acerca de que habría recibido dinero de personas presuntamente vinculadas a la corrupción y el narcotráfico, el hijo del presidente, Nicolás Petro, anunció que se apartará de la actual campaña electoral y dará un paso al costado en todas sus actividades políticas.



"He decidido abstenerme de participar en cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda venidera. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia", manifestó.



El jueves pasado, el presidente Gustavo Petro envió una carta al fiscal general, Francisco Barbosa, en la que le pidió a investigar a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando ante los rumores de que habrían recibido dinero de narcotraficantes para intervenir en su favor en eventuales negociaciones de paz y de sometimiento a la justicia.

Posteriormente, Semana publicó una entrevista en la que la exesposa de Nicolás Petro, Days Vásquez, lo acusaba de haber recibido dinero de Santander López Sierra, quien cumplió una pena por narcotráfico en Estados Unidos, y del 'Turco' Hilsaca, señalado de estar vinculado en escándalos de corrupción en Barranquilla.



Dentro de las pruebas presentadas por Vásquez hay audios en los que Petro, presuntamente, relata que ha estado reunido con varios ministros tramitando el nombramiento de personas dentro del Gobierno.

"En estos días he recibido un linchamiento social y mediático sin precedentes, donde se me ha juzgado y condenado, vulnerado mis derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y el debido proceso, donde personas que consideré amigos y amigas quienes tendí la mano me han dado la espalda. Confío en la justicia y sé que ratificaré mi inocencia ante la misma", dijo en su comunicado.



Además, aseguró que la publicación de información sobre su espacio de residencia y extractos bancarios, pone en riesgo su seguridad.



"Aclaro a la opinión pública y medios de comunicación que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilicita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde", añadió.

