Petro condiciona el cese al fuego

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) respondió ayer a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre las condiciones para el cese al fuego en el país. En su cuenta de X, la guerrilla se refirió a los condicionamientos que dio el presidente, pues según el mandatario, estos deberían estar subordinados a acuerdos previos con los grupos ilegales para reemplazar las economías ilícitas.

Horas más tarde, el Eln se refirió a estas declaraciones. “La principal economía ilegal en Colombia es la corrupción política. De la cual el actual Gobierno no ha sido el del Cambio”, señala la publicación de la guerrilla del Eln en su cuenta oficial de X.

Esta respuesta se da luego que el mandatario colombiano señalara que no ve prioritario el cese al fuego si con este no se garantiza la destrucción y reemplazo de economías ilícitas como la minería ilegal, extorsión y el secuestro.

Justo después de que el Eln confirmó que no está dispuesto a dejar de secuestrar mientras se adelantan los diálogos de paz, el presidente Gustavo Petro condicionó los ceses al fuego que ha firmado, al desistimiento de las acciones criminales de parte de los grupos ilegales.

Este pedido del mandatario para que las disidencias de las Farc y el Eln dejen las acciones criminales a un lado se conoció durante su discurso en el marco de la ceremonia de ascensos de generales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Bogotá.

“Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizás la principal y aún la más poderosa; el oro, la extorsión y el secuestro, entre otras. Estas son las fundamentales”, resaltó el mandatario sobre las acciones criminales que espera que cesen de parte de los grupos ilegales.

En esa línea resaltó que en las conversaciones del gobierno con estos grupos “no nos emociona que lo único que se logre sea un cese al fuego”, por lo que destacó que ese cese no solo debe implicar la detención de las acciones ofensivas entre el Estado y los grupos ilegales.

“Lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad. Y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa extendiendo los delitos sobre ella”, apuntó el mandatario.

Tras resaltar que es necesario que también cesen las acciones criminales contra la sociedad civil, el mandatario expuso que los procesos de paz deben tener como punto neurálgico un diálogo sobre la necesidad de reemplazar las economías ilícitas.

“Así no se construye un proceso de paz, por tanto el cese al fuego queda subordinado a acuerdos previos sobre el reemplazo de estas economías ilícitas, tarea en la que se tiene que comprometer el gobierno cuando se trata de los cultivos de hoja de coca o de las zonas mineras”, agregó.

Eln no da el brazo a torcer frente a secuestros



La delegación negociadora de la guerrilla del Eln con el gobierno Petro confirmó que no está interesada en dejar de cometer secuestros, contrario a lo que decidieron hacer las disidencias de las Farc dirigidas por alias Iván Mordisco.

Este anuncio confirma que el Eln no dará el brazo a torcer en la comisión de retenciones ilegales y lo hizo el segundo comandante de este grupo criminal, Pablo Beltrán, por medio de un espacio en la red social X (antes Twitter).

“Es un cese temporal. Este no es un cese de fin del conflicto. Cuando nosotros firmamos los protocolos de cese en La Habana, quedó claro que las actividades de finanzas no quedaban incluidas en el cese”, expuso Beltrán sobre el posible cese de retenciones ilegales, que descartó.

