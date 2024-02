Petro ordenó implementar reforma a la salud en EPS que están bajo el control del Gobierno

“Pero en lo habitable, en lo que ya se nos permite evitar la muerte, ¿cómo es posible que se produzca la muerte? Y se produce en una escala inmensa respecto a lo que vemos en nuestro mundo. En el caso de los niños y las niñas y las mujeres, por ejemplo”, expresó el jefe de Estado.

Además detalló en su intervención: “Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, mientras diabéticos no tienen control. La Nueva EPS, el 70 % de los diabéticos afiliados no tiene control. Es obvio, en el tiempo mismo demandan más y más servicios, y mueren, por ejemplo. Aberraciones que no pueden continuar más. Yo no puedo entender la oposición que no sea sino de personas que están defendiendo la codicia por encima de la vida humana”.

“Vamos a dar un tiempo aún. Una EPS privada de las mejores, no del listado que entrega la Contraloría, se ha acercado a decirnos, pues implementemos ya el modelo”, aseveró.

“Nosotros queremos que, en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las nuevas, en las EPS que ya controlamos. Desde ya. Eso significa que la Superintendencia de Salud, y en la Nueva EPS, comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe, la Constitución nos lo ordena”, alertó Petro.

También aseguró desde el Palacio Presidencial: “Y las mismas leyes lo pretenden. Sin éxito hasta ahora, ahora hagámoslo. En la Superintendencia de Salud hay nueve hospitales públicos intervenidos. Miren dónde quedan. Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Maicao, Valledupar, unos de atención primaria en Cartagena”.

“Y nosotros además tenemos aquí unos centros. En el centro de Bogotá, unos centros nacionales de salud. El cancerológico, el Federico Lleras. Y además, por ley, la obligación de revivir el San Juan de Dios y el Materno Infantil”, insistió el mandatario de los colombianos.

