Petro reta al Clan del Golfo a que diga si quiere la paz

Mientras que se calmaba la polémica por la independencia del fiscal general Francisco Barbosa, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, desde Lisboa, Portugal, en donde se encuentra en visita de gobierno, rechazó de manera contundente las amenazas que se conocieron en las últimas horas que viene haciendo la delincuencia del Clan del Golfo contra algunos magistrados de la JEP.

El mandatario en un mensaje de Twitter, expresó que: “Rechazo contundentemente las amenazas del Clan del Golfo a magistrados de la JEP que están investigando falsos positivos. La búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz.

Pero fue más allá cuando urgió a ese grupo irregular a que se defina para dónde va en materia de paz, si quieren o no seguir dialogando con su gobierno. “Si el clan del golfo no entiende que la Paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo”, escribió el mandatario en su mensaje.

En febrero pasado el gobierno nacional responsabilizó al Clan del Golfo de ser el autor del paro armado que tuvo bloqueado a varios departamentos como Antioquia, Córdoba, Sucre y Magdalena, cuando la producción económica estuvo detenida y la población amenazada para su libre movilización.

Las conversaciones entre ambas partes, que estaban en curso para tratar de tener un proceso de paz que se enmarca en la estrategia de la paz total, se encuentra suspendido en el momento por esas acciones de violencia del Clan del Golfo y la falta de claridad sobre si desean seguir o no.

La amenaza a Ramelli

El sábado en Colombia se conoció un comunicado presentado por la Jurisdicción Especial para la Paz en el que denunció que dos magistrados de la entidad están siendo amenazados por el Clan del Golfo.

“La Jurisdicción Especial para la Paz rechaza las amenazas contra el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar emitidas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo”, expresaron.

Tras la situación, la entidad solicitó a la Fiscalía General y a las autoridades judiciales investigar los hechos y sancionar a los responsables.

“Al Gobierno Nacional le pedimos que desarticule los grupos armados ilegales que atentan contra la paz de todos los colombianos”, añadieron desde la JEP.

Cabe resaltar que el magistrado Alejandro Ramelli actualmente se encuentra investigando las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, en Dabeiba (Antioquia).

Entre las exhumaciones llevadas a cabo en el cementerio de Dabeiba, la JEP ha reportado características y elementos asociados que permiten inferir contextos de muerte violenta como amarres en manos, pies, mordazas y vendas. Personas enterradas en total estado de indefensión. Algunas de ellas, incluso, presentan indicios que apuntan a la realización de necropsias antes de las inhumaciones, pese a que los cuerpos fueron enterrados de forma ilegal en 29 fosas del cementerio Las Mercedes que fueron inspeccionadas por los peritos de la Jurisdicción desde 2019.

Igualmente, el magistrado denunció tener evidencias sobre hechos de corrupción en la UNP al asegurar que " Esa red criminal al interior tiene que ver con los repuestos, los supuestos blindajes que no eran blindajes, asignación de vehículos a quien no correspondía".

Luego de las denuncias conocidas contra dos magistrados de la JEP por parte del Clan del Golfo, la Fiscalía asumió la investigación.

La entidad informó que un equipo especializado de la Fiscalía tomó contacto con los dos funcionarios judiciales para conocer detalles sobre el origen de las intimidaciones y orientar los actos investigativos que permitan identificar y judicializar a los responsables.

