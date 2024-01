¿Por qué el megaproyecto del Canal del Dique no tiene licencia ambiental?

El proyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” ha vuelto a dar de qué hablar. Si bien las obras fueron adjudicadas el año pasado y ya comenzaron algunos trabajos preliminares, un requerimiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha desatado polémica por las “trabas” que podría representar para el proyecto.



La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, “en aplicación del principio de prevención” pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) analizar si el proyecto necesita de licencia ambiental para su construcción, algo que no gustó mucho entre algunos sectores por las demoras que esto implicaría.



Los primeros en reaccionar fueron los mandatarios locales y departamentales, entre esos el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien cuestionó: “Es un proyecto de restauración ambiental, ¿quién entiende que si vas a restaurar ambientalmente el ecosistema tengas que pedir un licenciamiento ambiental? Realmente es una contradicción. No más obstáculos ni demoras. Necesitamos restauración ya”.

Lea además: Minambiente se desplaza a Páramo de Santurbán para evaluar daños ambientales

Al respecto desde la ANLA afirmaron que estudiarían la solicitud del Minambiente con el fin de adoptar la decisión correspondiente. Y añadieron: “La determinación o no de que un proyecto requiera licencia ambiental no la realizamos desde la ANLA, lo efectúa la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. Actuaremos conforme al marco legal, con transparencia y rigor”.



La polémica licencia



No es la primera vez que se pone sobre la mesa la necesidad de exigirle licencia ambiental al megaproyecto del canal del Dique. El tema ya se había debatido en el 2022, cuando Muhamad, antes de posesionarse como ministra, aseguró que el proyecto no contaba con un instrumento ambiental adecuado, pues en vez de licencia contaba con un plan hidrosedimentológico aprobado en 2018 por la ANLA.



“Este es un instrumento que puede hacer parte de un plan de manejo ambiental integral porque obviamente hay que manejar los sedimentos, pero este no es el único aspecto que podría tener impactos en una obra de este tamaño, y por lo tanto se requeriría por lo menos de un plan de manejo ambiental o una licencia”, dijo Muhamad ese año en una entrevista a Caracol Radio.

Infórmese: Supersalud aborda deficiencias en el sistema de salud

Al respecto desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) indicaron que si el Gobierno lo consideraba podía exigir licencia ambiental al proyecto y aclararon que este trámite era responsabilidad del concesionario en la etapa preconstructiva de la obra, la cual comprende 18 meses.



Las voces en contra



Varios mandatarios se sumaron a los cuestionamientos del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en contra de la solicitud de licencia ambiental al megaproyecto del canal del Dique, pues sostienen que la naturaleza misma de las obras es la restauración del ecosistema.



“Que un proyecto de recuperación ambiental -el más importante de Latinoamérica- requiera licencia ambiental es un chiste”, dijo el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.



Al mismo tiempo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, cuestionó: “¿Cómo se justifica una licencia ambiental a un proyecto que tiene precisamente que ver con la restauración ambiental del canal del Dique?”.



Frente a este panorama, los mandatarios proyectan tener un espacio de concertación con el Gobierno nacional en el cual se pueda debatir el tema.



Por otro lado, los gremios de Bolívar y Atlántico también calificaron de “inadmisibles” las intenciones del Ministerio de Ambiente. En un comunicado conjunto resaltaron los beneficios que tiene el proyecto en cuanto a la prevención de inundaciones, la restauración del ecosistema y la mejora de la navegabilidad, por lo cual aseguraron que el requerimiento puede cumplirse “de forma más diligente”.



“Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a las distintas entidades estatales que tienen injerencia en este proyecto para que lleguen a acuerdos sobre los trámites a surtir por el concesionario, sin que ello genere retrasos en las fases de preconstrucción y construcción de las obras de infraestructura contempladas y sobrecostos que necesariamente debe asumir la ANI. Lo que se impone hoy es acelerar la puesta en marcha de esta necesaria iniciativa, facilitando el cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales, económicos y técnicos”, puntualizaron.



Habla la Procuraduría



La Procuraduría General de la Nación también se pronunció sobre el tema y se refirió al plan hidrosedimentológico con el que cuenta el proyecto. Así mismo, cuestionó la autoridad del Ministerio de Ambiente para solicitar una licencia ambiental.

Le puede interesar: ¿Desaparecidos del penal de Bogotá eran convertidos en carne molida?

“La cartera ministerial no está habilitada para establecer discrecionalmente los proyectos, obras o actividades que requieran de la obtención de licencia ambiental bajo la invocación del principio de prevención y menos aún, requerirla con posteridad al inicio de las actividades, ya amparadas con el mencionado instrumento de evaluación”, manifestó.



El ente de control aclaró que es la ANLA la que tiene la capacidad de imponer nuevas obligaciones en el marco del instrumento de manejo ambiental existente, en caso tal de que las medidas de manejo y los impactos identificados fueran insuficientes. En este sentido, la Procuraduría exhortó a la ANLA a ejercer tal potestad.



Comunidades respaldan a Minambiente



En contraste con lo que dicen los mandatarios y los gremios, las Juntas de Acción de Comunal de la zona de influencia del canal del Dique y la bahía de Cartagena, manifestaron su apoyo a la ministra de Ambiente al solicitar la licencia ambiental para el megaproyecto.



“Con la licencia ambiental podemos analizar y participar en ese importante proyecto como una reivindicación de los derechos de nuestras comunidades”, indicaron.



Las comunidades aseguraron que estarán solicitando una audiencia pública ambiental con el fin de participar en esta discusión.



Responde Minambiente



La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se refirió a la polémica de exigirle licencia ambiental al megaproyecto “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, y aseguró que está dispuesta a concertar con los mandatarios regionales.



“Desde el Ministerio de Ambiente estamos dispuestos a reunirnos en un espacio de diálogo constructivo para avanzar en proyectos de interés regional y nacional como el canal del Dique, promoviendo el desarrollo y la preservación de los ecosistemas”, manifestó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion