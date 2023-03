¿Por qué fueron separados los hijos de Paula Durán después de su muerte?

La familia de Paula Durán, la colombiana que murió hace cerca de un mes por un cáncer terminal en Estados Unidos, cumplió el último deseo que la huilense tuvo en vida: su hija mayor, Luciana, se fue a vivir con sus abuelos.

“Luciana se va conmigo. Ella está en una edad en la que necesita de la presencia femenina. En este caso mi hija Paula no está, pero estoy yo que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con la niña. Esa fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca”, aseguró Gloria Camargo, la mamá de la mujer, en una entrevista con Univision.

De esta manera, los hijos de Paula Durán se separaron. La mayor, que tiene nueve años y solo era hija de la mujer, se vino a vivir a Colombia, mientras que los menores (una niña y un niño recién nacido), se quedaron con Sergio Vega en Estados Unidos.

Precisamente Vega, que fue quien dio a conocer la historia de Paula por medio de las redes sociales, escribió un sentido mensaje de despedida a Luciana en su cuenta de Instagram.

“Llegaste a mi vida cuando tenías 2 años, desde el primer momento entre los dos se dio esa química, primero conquisté tu corazón y después el de tu Hermosa Madre, contigo he aprendido muchas cosas, me diste la oportunidad de cumplir ese rol de Padre para ti, lo he disfrutado al máximo, disfruté cada cumpleaños tuyo, cada Navidad, cada momento contigo, doy gracias a Dios por ponerte en mi camino”, dice la primera parte del mensaje.