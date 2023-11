Presidente Petro llegó a San Francisco, donde se desarrolla el foro Apec

El presidente, Gustavo Petro, ya se encuentra en Estados Unidos para hacer parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), una iniciativa en la que participan formalmente 21 países y de la que Colombia busca formar parte. No pasó desapercibido que su viaje sufrió importantes retrasos. Inicialmente estaba previsto que el vuelo saliera de Catam en la tarde del miércoles; no obstante, no fue sino hasta la mañana de este jueves que despegó.

Lea también: Expertos advierten que sería equivocado modificar la regla fiscal para generar inversión

Sobre las 2:30 p.m. (hora Colombia) el mandatario llegó finalmente a San Francisco, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y fue recibido por el embajador Luis Gilberto Murillo. En la actualidad Colombia participa en la APEC como país invitado a grupos de trabajo y al Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, pero el objetivo es formalizar tal integración.

Según un comunicado de la Cancillería, durante este viaje “reiterarán el interés de Colombia en el Asia Pacífico, en los países y foros, como ejemplo de integración económica y como socios importantes para cumplir los objetivos de nuestra política exterior, contribuir a la integración y continuar con nuestra proyección amplia y plural hacia el Indopacífico (plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026)”.

Encuentre aquí: Mincultura se pronuncia ante polémica por beca para exmiembro de las Farc

También ha quedado claro que el principal tema de conversación durante el evento será el cambio climático. De hecho ya China y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para reducir sus emisiones de carbono. En este sentido, el presidente Petro compartirá sus ideas como defensor del medio ambiente.

“Colombia expondrá que considera que las inversiones en energías limpias y la cooperación son base fundamental para lograr la descarbonización del sector energético, la reducción del metano y para conservar nuestro planeta para las generaciones futuras”, señala la Cancillería.

Le puede interesar: Cerca de 173 mil estudiantes participaron en pruebas Saber Pro

Antes de la llegada del mandatario colombiano ya se habían desarrollado algunos puntos de la agenda. Este miércoles hubo una recepción ofrecida por el presidente Biden y también han avanzado reuniones bilaterales.

Entretanto, en la ciudad de San Francisco se han reunido manifestantes que aprovecharon la visita del presidente de Estados Unidos para exigirle un alto al fuego en la Franja de Gaza. “Detengan el genocidio” es una de las frases que se leen en sus carteles.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion