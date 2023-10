Se complican las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel

Las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel quedaron ayer al borde de la ruptura, luego de un cruce de mensajes del embajador Gali Dagan y la respuesta del presidente Gustavo Petro.

“Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios”, afirmó Petro en un mensaje en su cuenta de X, tras la publicación del llamado hecho a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, por parte de esa nación del Medio Oriente.

Lea: Nuevamente, una mujer pistolera cometió un crimen en Cúcuta

“Por instrucción del ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, el subdirector General para América Latina en la Cancillería israelí, Emb. Jonathan Peled, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, para una conversación de reprimenda, tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel, durante la última semana”, dice el comunicado que hizo público Dagan.

El portavoz de la Cancillería israelí dijo que “en la reunión se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque de los terroristas del Hamás que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150”.

El diplomático fue más allá al condenar las declaraciones de Petro de las que dijo “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”.

Como primera determinación, el gobierno de Israel decidió “detener las exportaciones de seguridad a Colombia”.

“Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco”, fue parte de la respuesta del Petro que no se hizo esperar tras el anuncio del portavoz.

Ayuda humanitaria

Previo a generarse las tensiones diplomáticas entre ambos países, Gustavo Petro anunció que Colombia enviará “ayuda humanitaria” a Gaza, para lo cual buscará el apoyo de Egipto.

Además de subrayar la respuesta de la Unión Europea frente al drama que se vive en esa parte del mundo, el mandatario reclamó de la ONU “citar de manera extraordinaria la Asamblea General”.

Consulte: Violento choque: muerte en la vía a Puerto Santander

“Por fin la respuesta de la Unión Europea recuerda el derecho internacional. El ataque a civiles de manera sistemática está prohibido. Los genocidios están prohibidos. El personal sanitario y hospitalario debe estar protegido. Los requisitos mínimos para vivir deben estar protegidos” escribió.

El consejo europeo condena a Hamás

El mensaje de Gustavo Petro hace alusión a la nueva posición común que fijó el Consejo de la Unión Europea sobre la guerra en Gaza, en la que “condena en los términos más contundentes los brutales e indiscriminados ataques terroristas de Hamás por todo Israel y deplora profundamente la pérdida de vidas”.

“No hay justificación para el terror”, añade el Consejo en la declaración en la que exige a Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes” que tiene en su poder y que, según estimaciones del Ejército israelí, suman a unas 155 personas.

A ello, no obstante, añade con “un contundente énfasis” que “Israel tiene el derecho a defenderse en línea con el derecho Humanitario e Internacional de ataques tan violentos e indiscriminados” y por ello reitera “la importancia de proteger a todos los civiles en todo momento”.

Una catástrofe inédita

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa), también advirtió ayer de una “catástrofe humanitaria inédita” en curso en la Franja de Gaza, golpeada por el ejército de Israel en represalia por un ataque de Hamás.

“Ni una gota de agua, ni un grano de trigo, ni un litro de combustible fue autorizado a entrar a Gaza en los últimos ocho días”, dijo Philippe Lazzarini, jefe de la Unrwa, en una conferencia de prensa.

No más derramamiento de sangre

Por su parte, el papa Francisco también hizo un llamado ayer para que los rehenes a manos de Hamás sean liberados y a garantizar corredores humanitarios para la población de la Franja de Gaza.

Le interesa: Sigue en suspenso candidatura del general Mora a la Gobernación

“Basta. Las guerras son siempre una derrota”, clamó el sumo pontífice tras el Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde pidió que “no se derrame más sangre inocente” y lamentó que “ya han muerto tantos”.

Francisco dijo seguir “con gran dolor” lo que sucede. “Renuevo el llamamiento por la liberación de los rehenes y pido encarecidamente que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y los civiles no sean víctimas del conflicto”, dijo.

Reportan 2.450 muertos

El balance diario publicado ayer por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza eleva a 2.450 los muertos y a 9.200 los heridos de diversa consideración desde el inicio de los ataques de represalia de las Fuerzas Armadas israelíes.

El Ministerio destacó que esta cifra supera en apenas ocho días el balance de muertes durante los 51 días de la guerra de 2014, por lo que consideran que “estos crímenes contra nuestro pueblo equivalen a una limpieza étnica”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.