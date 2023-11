Semana de expectativa para las reformas sociales en el Congreso

Como si fuera otro capítulo de la eterna novela de las reformas sociales en el Congreso de la República, la semana que inicia será de expectativa por lo que pasará con el inmediato futuro al menos de las reformas a la salud y la pensional.



Y es que la agenda legislativa relativamente en casi todo el año ha estado marcada por el trámite de estos proyectos, los cuales no han podido encontrar el respaldo que el gobierno de Gustavo Petro necesita para que se conviertan en ley de la República.



En el caso de la reforma a la salud, la misma tienen una semana muy importante. Su trámite en la plenaria de la Cámara en segundo debate parecería que se pudiera alcanzar antes del 16 de diciembre cuando termina el periodo de sesiones, pero la misma dependerá del resultado de la reunión que tengan el miércoles, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro con el jefe de la oposición. El expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Esa cita hace parte de la invitación que le hizo el mandatario nacional a Uribe a tomarse un tinto con la oposición para hablar sobre la reforma a la salud, ante lo cual el exmandatario aceptó, pero pidió que mientras se da ese encuentro el trámite se suspenda.



La reforma está como primer punto del orden del día para el martes, pero es muy seguro que se aplace hasta la otra semana, en espera a las conclusiones de ese encuentro que se considera fundamental para el trámite de la reforma a la salud, al menos en su parte final en la Cámara.

Con respecto a la reforma pensional, la cual está para su trámite en la plenaria del Senado, la misma depende de otra reunión, pero esta será el martes entre gobierno, ponentes y el propio presidente del Senado, Iván Name. Por ahora es claro que la reforma pensional tiene tres ponencias.



La primera es la del gobierno y parte de los senadores que le acompañan, la segunda es una ponencia modificatoria que promueven algunos senadores que apoyan al gobierno pero no están de lleno con el proyecto, y la tercera es la que tiene la oposición para hundir la reforma.



En el Senado contrario a la Cámara, las mayorías del gobierno son más cortas, es decir no tiene un acompañamiento grande que le permita sacar, así sea por la votación mínima, los proyectos que causan especial complejidad como son las reformas sociales.

En otros asuntos legislativos de la semana, se espera que las comisiones económicas sesionen para aprobar el proyecto de ley por medio de la cual se da una exención tributaria para el mundial de futbol femenino que se cumple el otro año en Colombia.



Otros proyectos de interés son el que permitiría la solicitud del divorcio por solicitud de uno de los miembros de la pareja, el cual está en la plenaria del Senado. En la misma se tiene citado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que informe sobre la polémica que existe entre la Adres y las EPS por el giro de los dineros.

