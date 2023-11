Su pareja le rapó la cabeza y le afeitó las cejas

Un nuevo hecho de violencia sorprendió a la comunidad del barrio La Nevada, en Valledupar. Andrea Carolina Jiménez Arrieta, de 23 años, denunció que fue víctima de agresiones por parte de su compañero sentimental, José Gregorio Oquendo Pérez, de 35 años. El incidente ocurrió mientras la joven dormía en su habitación.

La mañana del altercado, Oquendo Pérez despertó bruscamente a Andrea Carolina Jiménez Arrieta, acusándola de mantener una supuesta relación sentimental con uno de sus hermanos.

La discusión escaló rápidamente, culminando con violentos golpes propinados con la cacha de un puñal. Posteriormente, utilizando un arma cortopunzante y una pequeña tijera, le cortó la densa cabellera y afeitó las cejas a la indefensa víctima.

Sumida en un estado de indefensión, la joven no pudo evitar las agresiones físicas y verbales.

"Dijo que había grabado un video donde yo me estaba besando con su hermano. Le pedí que me respetara, que se dejara de esos malos pensamientos, que yo solo estaba con él. Me insultó, en ese momento, me agredió con el puñal en la cabeza. Me trasquiló el cabello y me rapó las cejas", relató la afectada.

Estaban juntos desde hace cuatro años

La pareja, que convivía junto a su hija en la residencia de la madre del agresor, había mantenido una relación durante cuatro años. Aunque hubo situaciones conflictivas previas, ninguna alcanzó la gravedad de este brutal ataque.

Andrea Carolina Jiménez Arrieta denunció el incidente ante la Fiscalía Seccional Cesar y solicitó la captura de José Gregorio Oquendo Pérez.

*Con información de Vanguardia Liberal

