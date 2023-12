¿Tiene las horas contadas Álvaro Leyva en la Cancillería?

El canciller, Álvaro Leyva, atraviesa por el momento más crítico en su paso por el Gobierno. Pese a que sobrevivió a los primeros remezones ministeriales y a las críticas por nombramientos cuestionables en distintos consulados o la manera en que se gestionó la crisis en la relación con Israel, cada vez más voces piden que se le retire del cargo.

La diferencia es que esta vez se suman cuestionamientos profesionales y personales. Todos atados a la licitación para el contrato de elaboración de pasaportes.

Luego de que esta fuese declarada desierta, pues solo había un oferente (Thomas Greg & Sons) y el presidente Petro insistía en que no podía haber licitaciones de uno, comenzaron los problemas.

Con la resolución número 7541 de 2023, el Gobierno tuvo que declarar la urgencia manifiesta y contratar a la misma empresa, Thomas Greg & Sons, a la que no le había querido adjudicar la licitación.

En esa oportunidad personajes como el concejal electo de Bogotá, Daniel Briceño, comentaron: “Con esto podrá entregar a dedo más de medio billón de pesos. Todo ha sido un completo desastre. Álvaro Leyva debe renunciar, su Cancillería está llena de nepotismo y corrupción”.

Empeoró cuando la empresa demandó al Estado por alrededor de 120 mil millones de pesos y el Canciller, en lugar de seguir el consejo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, se empeñó en no conciliar. En lo que va este proceso es en el aplazamiento de la sesión y se espera que se reanude el martes.

Y llegó a su punto más crítico este miércoles, 13 de diciembre, durante el debate de control político al que lo citó la Comisión Segunda del Senado. A pesar de que había un cuestionario sobre el proceso licitatorio de la elaboración de pasaportes, Leyva insistió en desarrollar el debate a su estilo y finalmente no dio mayor explicación.

Ataque a la prensa

En días pasados el periodista Daniel Coronell reveló que el hijo del Canciller, Jorge Leyva, participó en reuniones para discutir el tema de los pasaportes. Estas se habrían llevado a cabo en el exterior con la presencia de Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio.

Este último aceptó que el encuentro ocurrió, pero, según dijo, los temas de conversación fueron otros.

Por tanto, el Canciller no solo se mostró molesto porque, según él, el periodista no contrastó la información, sino que se refirió a él en todo momento con apodos (en repetidas ocasiones lo llamó ‘Daniel, el travieso’) y le envió un mensaje: “Mi hijo y yo nos encontramos en donde nosotros queremos, no va a ser Coronell el que me diga cuándo y dónde ver a mi familia”.

Una moción de censura se gesta en el Congreso

En la Comisión Segunda también hubo una clara molestia cuando el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores les demandó a los Congresistas leer las resoluciones en las cuales se declara desierta la licitación y, también, se declara la urgencia manifiesta. “No hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido”, les dijo.

El presidente de la Comisión, sin embargo, le pidió respeto. Al mismo tiempo aprovechó para reclamarle que no les exija una agenda -Leyva pretendía priorizar temas como el del Esequibo- si ni siquiera asiste a las demás citaciones que se le han hecho.

La senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, también le hizo reparos e insinuó que la licitación fue “amañada”. Pero la punta del iceberg fue cuando lo calificó de “machista” y le recordó el reciente episodio que envuelve a Martha Lucía Zamora.

Esto para el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Yann Basset, no es un asunto menor, pues el Gobierno no tiene mayorías y lo que menos le conviene es entrar en discusión con su propia bancada.

“Se prepara una moción de censura y aunque se sabe que en Colombia generalmente no pasan, en este caso tenemos un gobierno con una mayoría acortada, así que no se descartaría que pueda pasar o que el Presidente decida antes que es mejor apartar a Álvaro Leyva del cargo”, expresó a Colprensa.

Pese a lo cercanos que puedan ser, Basset recuerda que “Petro es un político y sabe que necesita el apoyo del Congreso”, así que sí debe tomar una decisión primarán estos intereses.

¿Hay machismo en la Cancillería?

Se suman también las acusaciones de machismo luego de que se le pidiera la renuncia a Zamora, encargada la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que le recordó al país que pese a que este Gobierno se comprometió a garantizar la equidad de género y que la misma Cancillería trabaja en la construcción de la primera Política Exterior Feminista del país, en realidad no hay mucho que mostrar.

La exfiscal Zamora renunció al cargo tras conocerse que Álvaro Leyva le gritó en Casa de Nariño, en presencia de testigos, por su posición frente al lío jurídico desatado por la licitación de los pasaportes. El Canciller negó la versión y el Presidente, en cambio, se apresuró a tomar su lado.

Luego, delante de los senadores que lo citaron a control político, insistió en que se convirtió “en un episodio de maltrato, cuando en realidad lo que hay es un trabajo deficiente de su parte”.

“¿Cómo la supuesta defensora del Estado puede estar de acuerdo en que se le entregue a dedo un contrato millonario a un contratista vía conciliación? (…) Ha debido acudir a las autoridades y no hacer una comedia. Ella acudió a los medios para causar daño”, afirmó.

Y tal parece ser que este no es un caso aislado. Por la puerta de atrás salieron otras mujeres como Laura Gil, la exviceministra de Asuntos Multilaterales, que luego fue reemplazada por Elizabeth Taylor Jay.

Frente a esto la docente investigadora de la Universidad Externado, Angie K. González, comentó que hay “una incoherencia total”: “En el país se están llenando espacios para llegar a la paridad, pero en el día a día la realidad es diferente. En los pocos puestos en donde se ve a mujeres se ha hecho lo posible por desprestigiarlas de manera más dura que a sus colegas varones”, agregó.

De ahí la insistencia por que se aborde la paridad desde un enfoque más integral y no solo rellenando puestos.

Con todo esto en mente, en lo que hace énfasis el analista consultado es en que “el Ministerio tiene que manejar las relaciones exteriores del país de manera institucional, tratar de limar asperezas y actuar más allá de las redes sociales”.

Y aunque destaca, por ejemplo, que la pelea con la embajada de Israel no pasó a mayores, asegura que fue así gracias a la prudencia de sus funcionarios, no necesariamente de Leyva, quien “se ha vuelto un obstáculo más que una ayuda”.

