Comuna seis anuncia acción de tutela contra Aguas Kpital

Todavía se esperan acuerdos entre la empresa Aguas kpital y los habitantes de la Comuna Seis de Cúcuta, que permitan poner fin a las denuncias que desde hace varios meses vienen haciendo los residentes de esta comunidad con relación a los cambios sin previo aviso de contadores, los excesivos cobros del servicio de agua e, incluso, la presunta suplantación de funcionarios de la entidad, según lo han indicado.

Tras un primer llamado a cabildo abierto el pasado mes de marzo en el que se adoptaron algunos compromisos, la comunidad denunció que la empresa ha hecho caso omiso en dos oportunidades para la respuesta a problemáticas como que los costos del consumo de agua reflejados en sus recibos hayan pasado de $42.000 a $136.000 en promedio. Por tal motivo, han anunciado recurrir a la acción de tutela, a través de un comité conformado por cinco líderes de juntas de acción comunal y tres ediles. “Esta acción de tutela va ante un juez civil que es quien determina quién tiene la razón en el caso. Nosotros denunciamos el silencio por parte de la empresa hacia los usuarios”, señaló Luis Francisco Puerto, edil de la Comuna Seis y promotor del cabildo abierto.

Lea también: Rueda de negocios agrícola en Cúcuta dejó acuerdos por más de $1.800 millones

“Los acercamientos han sido múltiples por parte de los líderes y de la comunidad, las inquietudes y las quejas crecen cada vez más. Desafortunadamente Aguas Kpital no da respuesta ante el segundo llamado. No entiendo cómo una empresa que está legalmente constituida con toda la documentación y lo demás en regla, no viene y pone la cara. La superintendencia de Servicios Públicos, el representante de la alcaldía y la Procuraduría, ninguno de estos entes de control han hecho presencia”, dijo José Henry Díaz Gutiérrez, líder de la comunidad en el barrio Virgilio Barco.

Por su parte, los ediles de la Comuna Seis confirmaron que debido a esta situación, van a tener que acudir ante los entes de control anunciando la no presencia de la entidad. “Solicitamos que Aguas kpital nos brinde una respuesta administrativa. Nos preocupa mucho esta situación y tener que llegar a estas estancias, pero no vemos otra solución, la empresa tiene que responder las inquietudes que tiene la comunidad ante este problema”, añadieron.

La comunidad señaló que espera que tras la acción de tutela, Aguas Kpital haga presencia ante la junta de acción comunal y regule o cambie los medidores para así volver a nivelar los precios de los recibos de agua que afectan a más de 120.000 habitantes, en 46 barrios legalizados y otros 19 no legalizados.

Encuentre aquí: Guillermo Arriaga Jordán presentó su nuevo libro 'Extrañas' en Cúcuta

Aguas Kpital

Durante el primer encuentro con la comunidad al que fue citada la empresa Aguas Kpital, mediante el cabildo abierto al que se dio lugar, la entidad manifestó su disposición para resolver las inquietudes de los usuarios, así como también anunció el deber de informarles sobre las inversiones y mejoramientos que se adelantan en diferentes sectores de la ciudad. “Nos parece un escenario propicio y acá estamos para escucharles sus inquietudes y socializar sus posibles soluciones”, señaló Francisco González, coordinador de la oficina de atención al usuario de Aguas Kpital y vocero de la entidad para el encuentro con la Comuna Seis.

Así mismo, la entidad informó que se tiene previsto programar un nuevo encuentro con los líderes de la comunidad, donde se dará la respuesta a las conclusiones del cabildo abierto.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion