¿Obra de Las Américas, en riesgo de ser un ‘elefante blanco’?

Siguen pasando los meses y no hay mayores avances en la obra de la avenida de Las Américas. El tramo a ser intervenido, que inicia en la entrada a la vía al aeropuerto y termina en el intercambiador vial en la redoma de Atalaya, tiene afectados a cerca de 30 locales comerciales, muchos de los cuales han tenido que cerrar sus puertas y declararse en quiebra por la baja productividad desde hace 14 meses.

“Se han incumplido las fechas de entrega que se habían acordado con los comerciantes, la empresa contratista de la obra, la interventoría y el Área Metropolitana de Cúcuta. Nos han dicho que se hará una adición de $11.300 millones que está sujeta a aprobación. Nuestra preocupación es que no se haga la adición y la obra no quede terminada”, señaló Kevin Buitrago, veedor de la obra.

Los comerciantes añaden que desde que la obra empezó, empezó mal. Nunca acordaron con la comunidad, ni con el comercio sobre las acciones que se iban a realizar ni en cuánto tiempo. “No descartamos la idea de tomar vías de hecho y si eso pasa dejamos toda la responsabilidad al Área Metropolitana que tiene que asumir toda esta situación, de la misma manera los concejales de la ciudad, quienes son los que deben aprobar la adición de recursos para la terminación de la obra”, indicó otro de los comerciantes.

Exigen adición de recursos

Adriana Estupiñán, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Las Américas, dijo que esta obra no tuvo estudios topográficos iniciales, los diseños y planos fueron aprobados cuando la obra ya había empezado por lo tanto, la temporada de lluvias genera graves afectaciones. “Ellos no tuvieron en cuenta los problemas que tiene el sector en cuanto acueducto y alcantarillado. Al no estar estipulado en el contrato esos recursos no estaban previstos dentro de la obra y sabemos que solo en temas de tubería va una gran cantidad de recursos. Como comunidad hemos buscado la forma de hacer mesas de diálogo para llegar a los acuerdos que nos den garantías sobre el futuro de la obra. Solicitamos a las entidades involucradas unos informes sobre la ejecución, pero no los han presentado”, indicó la líder.

Concejo de Cúcuta

El concejal Nelson Ovalles argumentó que en el informe que está en el Concejo, en cuanto a la malla vial como tal no hay un avance que logre llegar a al menos 500 metros de los 4.4 kilómetros que tiene la vía. “La Secretaría de Infraestructura no puede sin ningún tipo de socialización requerir al Concejo una autorización de más de $11.000 millones de una obra que evidentemente no ha iniciado en firme. Al alcalde Jairo Yáñez le decimos que se aprobaron unos recursos en 2020, estamos a ocho meses de que termine su periodo constitucional y no es responsabilidad del Concejo la terminación de la obra”, dijo.

Desequilibrio económico

Añaden desde el Concejo que la administración municipal no ha hecho claridad sobre si son obras complementarias o hay un desequilibrio económico del contrato. “El cierre fiscal de la vigencia 2022 no se realizó de manera correcta lo que significa que las cifras que fueron presentadas al Concejo, están alejadas de la realidad presupuestal y fiscal del municipio. Estamos a la espera de que la Alcaldía corrija dichas cifras y de esa manera saber cómo se va a invertir la adición de recursos”, añadió.

