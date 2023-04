¿Por qué una cabaña es mejor que un hotel para tu viaje en pareja?

Viajar es una de las cosas más placenteras de la vida. Si lo hacemos acompañados la experiencia suele ser más que alucinante. Y cuando elegimos el lugar justo para descansar y disfrutar en pareja, se transforma en algo insuperable, el mejor plan de todos.

El tiempo pasa realmente rápido. Parece que fue ayer cuando levantamos las copas y nos deseamos un feliz Año Nuevo, pero ya estamos en el cuarto mes de 2023 y de seguro has tenido días agitados. Si la rutina y el trabajo te están pidiendo una pausa y entretenimiento, no hay nada como viajar.

¿Estás buscando con tu pareja un destino para descansar? ¿Prefieren la playa, la selva o la montaña? En esa elección no nos vamos a meter, se la vamos a dejar a ustedes. Es verdad que son propuestas bien distintas, pero las tres (y también hay otras) opciones son lindas.

Ahora, sí les vamos a dar una recomendación a la hora de pensar en el hospedaje: opten por una cabaña. Es lo mejor para ustedes. En este tipo de alojamiento van a tener varias ventajas vinculadas al precio, la tranquilidad, la flexibilidad de horarios y la interacción con la naturaleza.

Por muchas razones, una cabaña es una opción superior para viajar en pareja. ¿No nos crees? Quédate a leer y te convencerás. Vamos punto por punto.

Amplitud para estar cómodo

Las cabañas son (salvo raras excepciones) más amplias que los cuartos de un hotel. Es que no se trata de lugares pensados solo para dormir. Generalmente cuentan con espacios para cocinar y comer, y lugares de descanso y esparcimiento.

Algo hermoso de las cabañas son sus espacios exteriores. Muchas tienen amplios parques arbolados y galerías con decks especiales para sentarnos a tomar algo. ¿Te estás imaginando ese momento de descanso? Yo sí.

Privacidad y tranquilidad

Otro punto fuerte de las cabañas es que nos dan la posibilidad de tener privacidad. Las que se encuentran rodeadas de grandes parques son especiales si lo que buscas es tranquilidad e intimidad. Algunas, de hecho, nos brindan la posibilidad de realizar largas caminatas por los alrededores.

Por otro lado, a diferencia de lo que pasa en casi todos los hoteles donde las habitaciones están separadas por una pared, los complejos de cabañas manejan distancias amplias entre el predio de un alojamiento y el otro. Asimismo, al tener distintos ambientes, la cabaña también permite que las personas que viajan juntas puedan tener momentos de soledad y privacidad.

Una opción para cuidar el bolsillo

Esto no siempre es así, pero en muchas ocasiones la cabaña nos permite ahorrar un poco de dinero. En este punto hay varias cuestiones a considerar: como ubicación, comodidades y las personas que irán de viaje.

Por ejemplo, para una pareja que viaja con un hijo una cabaña con dos habitaciones será una opción superior tanto en comodidad como en precio con respecto a un hotel.

En tanto, otra cuestión importante a la hora de pensar en el dinero es la comida. Si nos hospedamos en un hotel seguramente tendremos que gastar dinero para almorzar y cenar en restaurantes. Las cabañas, en cambio, suelen tener cocinas. ¿Hay algo más rico que la comida hecha en casa? No lo creo.

La relación con la naturaleza

Este punto es indiscutible: la relación con la naturaleza en una cabaña es realmente más rica que en otro tipo de hospedajes. Una cabaña tiene las comodidades de un hotel (y más) y un acceso a paisajes que muchas veces se asemeja al de viajar en carpa.

En medio de una montaña en donde se escucha el viento corriendo entre los árboles, con una ventana frente a un lago en el que se refleja el cielo o a pasos de la playa para caminar en la arena. Las cabañas dan múltiples opciones para estar insertos en la naturaleza con comodidades que resignamos a la hora de acampar.

El estilo de lo rústico

Algo hermoso que tienen muchas cabañas es el estilo rústico de las construcciones. Madera, piedra, techos a dos aguas, aleros y estufas a leña en el interior, son algunas de las características que predominan en ellas. Es verdad, no todas tienen estas formas clásicas puras. Sin embargo, algunas más modernas mantienen detalles que se asemejan a lo rústico.

La madera y la calefacción a hogar en un alojamiento aportan una sensación familiar y de refugio. Te sentirás como en casa, pero en un paisaje nuevo. Un plan excepcional para realizar con tu pareja es el de pasar unos días en una cabaña de montaña. Armen sus mochilas y anímense a la aventura, no se arrepentirán.

Información sobre el lugar accesible

Algo que suele pasar con las cabañas es que son alquiladas por sus propios dueños que viven en la zona. Esto siempre es una ventaja ya que pueden ayudarnos rápidamente si tenemos algún problema en la vivienda o brindarnos información turística sobre el lugar.

Sí, no todo está en internet como creías. Hablar con un lugareño siempre es muy útil a la hora de viajar. Las personas que están presentes en los territorios siempre nos pueden dar informaciones específicas sobre qué cosas hacer, los comercios que hay para comprar determinadas cosas y sus horarios, las excursiones posibles o los cuidados que debemos tener.

Hacer turismo no es solo contemplar. También es relacionarse con las personas. Oye, no seas tímido. No tengo dudas de que la persona que te alquila la cabaña te dará unos buenos consejos para que tu estadía sea mejor de lo que planeabas.

Es hora de que tengan un viaje especial

Bueno, creo que te hemos dado consejos más que suficientes para que elijas una cabaña a la hora de viajar con tu pareja. Ya es hora de que hagas la reserva.

Piensa este día de descanso: a la mañana desayunan en un deck mirando un lago, luego realizan una caminata por un bosque, al mediodía hacen un picnic y se quedan leyendo bajo un árbol y cenan al lado del hogar a leña unas pastas con un rico vino tinto. ¿No te parece un plan tentador? A mí sí.