Barrionuevo, DT del Cúcuta Deportivo: cada vez que te pones esta camiseta tienes que ganar

En el Cúcuta Deportivo se respira un nuevo aire y el semblante es positivo luego de dos semanas cambiantes que estuvieron marcadas por un acto de indisciplina, la salida del técnico Rubén Tanucci y no lograr un resultado positivo en casa.

En medio de un ambiente de incertidumbre todo cambió gracias al triunfo 2-0 ante Bogotá FC, el pasado domingo en el estadio Metropolitano de Techo. La victoria permitió que el rojinegro se ubique en la segunda posición de la tabla de posiciones.

El equipo es ahora dirigido por Federico Barrionuevo -quien fungía como asistente de Tanucci- acompañado de Wilder Mosquera, preparador de arqueros y quien tiene licencias para la dirección técnia..

“Contento con la posibilidad que se me presentó, uno no elige la forma ni las maneras, pero hay que hacerse cargo de las cosas. Me dolió la salida de Rubén, fui muy agradecido con él porque aceptó que yo fuera su ayudante, pero el club necesitaba que colabore desde mi lugar. Tratamos de inculcarle al grupo un poco de paciencia y posesión, tratar de descansar y defenderse con el balón”, expresó el argentino, en atención a medios.