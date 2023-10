Cúcuta Deportivo: ¿es equivalente la Copa Colombia de los años 50 a la actual? Esto dice Guillermo Ruiz

Cúcuta Deportivo logró firmar una verdadera hazaña al clasificarse a las semifinales de la Copa Colombia 2023. Los fronterizos despacharon al Medellín en el Atanasio Girardot la noche del jueves luego de vencerlo 5-4 en la tanda de penales tras empatar 2-2 en el marcador global.

El cuadro rojinegro, que actualmente compite en segunda división, cumple una participación decorosa eliminando ya a tres equipos de primera (Once Caldas, Junior FC y Medellín), además de sus rivales de categoría (Deportes Quindío y Real Cartagena).

Ahora su reto será contra Millonarios en la fase previa a la disputa del título. La serie iniciará en El Campín de Bogotá y cerrará en el General Santander.

Lea aquí: ¡Hazaña rojinegra! Cúcuta Deportivo se clasificó por primera vez a semifinales de la Copa Colombia

La clasificación a semifinales es histórica, pues es la primera vez que el Cúcuta llega a esta fase desde que se creó esta competencia en 2008 reuniendo a todos los equipos profesionales del país. En 2010 y 2012 fue eliminado en cuartos de final.

A principios de la década de 1950 existió un certamen que tuvo el mismo nombre y se jugó en dos oportunidades. En dicha competición, en la edición 1952-53, el cuadro nortesantandereano también llegó a una semifinal cayendo precisamente ante Millonarios.

¿Son la misma?

La Opinión consultó a Guillermo Ruiz Bonilla, estadígrafo e historiador del Fútbol Profesional Colombiano, quien dilucidó sobre ambas competencias que llevaron el nombre de Copa Colombia.

“Son competencias totalmente diferentes. No tiene nada que ver una con la otra, no se pueden considerar iguales. La Copa Colombia nace con una fusión de las dos categorías, la otra (de la década 1950) era únicamente de equipos profesionales, no había B. No son equivalentes”, dijo Ruiz, quien ocupo cargos directivos en la Dimayor.

El también escritor dejó en claro que se deben diferenciar, pues no son uniformes.

“La gente tiende a dar uniformidad con el tiempo, a complementar, pero no es así. Se debe hacer referencia de una y de otra. La Copa Colombia de los años 50 se le puso el nombre porque integraba al país realizándose en el periodo en el que los equipos estaban de descanso, era de equipos profesionales de la A, nada igual a la de ahora que reúne a todos”, reiteró Ruiz, considerado ‘La Biblia del fútbol colombiano’.

Años después surgieron instancias del campeonato nacional que también adoptaron el nombre, pero no gozaron de un carácter oficial como una competencia alterna.

Desde la creación de la Copa Colombia en 2008 (que ha adoptado nombres comerciales como Postobón, Águila y Betplay), Cúcuta, además de esta participación, estuvo en fases definitivas: dos veces en cuartos de final (2010 y 2012) y cuatro veces en octavos (2014, 2016, 2017 y 2020).



Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion