Cúcuta Deportivo vs. Patriotas: en casa no se puede ceder más

En el frente de ataque, Patriotas cuenta con el corpulento goleador Iván ‘El Bebé’ Rivas, un hombre de cuidado.

Urge ser efectivos

“Tenemos que estar más atentos a la pelota quieta, estar más concentrados, finalizar y hacer goles. Eso nos ha faltado, generamos, pero no marcamos”, reconoció Anaya.

Cúcuta ha sufrido de un mal durante todo el certamen y es el de no ser efectivos en el frente de ataque. Se genera mucho, pero se concreta poco.

“El jueves tuvimos opciones, llegamos mucho… teníamos que matar el partido. No podíamos dejar crecer al rival. Nos queda de enseñanza”, comentó el delantero Yilmar Filigrana.

Filigrana, quien llegó al fronterizo tras ser campeón en el fútbol salvadoreño, ha tomado las riendas del frente de ataque marcando dos goles en finales.

“He madurado mucho, llegué acá con un propósito, sé que no estaba dando el 100% de mí, no tenía los minutos, no hice pretemporada, pero sabía que llegaría el momento”, confesó el nueve.

El caucano se ha asociado de buena manera con Juan Moreno, Lucas Ríos y Jhonathan Agudelo, capitán que viene en sequía.

“No podemos dar más ventaja en casa. Eso nos puede costar. Sabemos la calidad de jugadores que tenemos, nos iremos a romper por nuestra hinchada”, exclamó Anaya.

En el otro juego de la fecha, Cortuluá recibirá a Valledupar FC, mañana, a las 7:30 p.m.

Antecedente reciente

Patriotas descendió en 2022 y aterrizó en la segunda división esta temporada.

En el enfrentamiento en la primera fase, igualaron 0-0 en el estadio La Independencia de Tunja. En aquel compromiso, el arquero Ezequiel Mastrolía, fue figura atajando un penal.

La última visita del boyacense al General fue en la Liga-II 2019 con victoria para el rojinegro 1-0 con un tanto del lateral James ‘Taganga’ Castro.

Posible nómina: Ezequiel Mastrolía; Santiago Guzmán, Julián Anaya, Darwin Carrero, César Hinestroza; Cristian Díaz, Juan Pablo Díaz; Lucas Ríos, Juan Moreno, Jhonathan Agudelo, Yilmar Filigrana.

Tabla de clasificaciones:

Cúcuta Deportivo 4 pts (+2) Patriotas Boyacá 2 pts Valledupar 2 pts Cortuluá 1 pt (-2)

